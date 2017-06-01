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    Гилерме: «В изучении русского языка самым сложным было начать говорить»

    Голкипер «Локомотива» и сборной России Гилерме рассказал, как занимался изучением русского языка. По словам футболиста, самым сложным было начать говорить.

    Напомним, в ноябре 2015 года 31-летний бразилец получил российское гражданство и уже успел дебютировать за национальную команду.

    – Вы здорово говорите по-русски, причем используете порой непростые слова. Что было самым сложным в изучении языка?

    – Начать говорить. Первое время очень стеснялся что-то сказать русским ребятам. И сейчас в разговоре какое-то слово может выскочить из головы. Русский язык вообще очень сложный. Только спустя два года начал все понимать.

    – Вы изучали язык сами, без репетитора.

    – У меня было два урока, когда я только приехал в Россию. Учил алфавит. А потом улетел в отпуск, вернулся – травма крестообразных связок. Тогда уже не до языка было. Когда вернулся в строй, начал просить ребят объяснять некоторые слова. После тренировок записывал новые слова в тетрадку. На третий год начал смотреть фильмы на русском языке, понимать сюжет.

    – Многие легионеры, поиграв в России несколько лет, так и не выучили язык. Почему вы взялись?

    – Мне так легче. Не хочу от кого-то зависеть – в магазине, на тренировках. Чтобы не ходить постоянно с переводчиком. Хотел жить своей жизнью.

    Источник: «Советский спорт»

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    01.06.2017 12:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1580

      srg38 1 июня 2017, 18:08

      Гилермов, респект!

      2
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 1 июня 2017, 16:49

      У наших на это пару лет уходит,
      А в три года уже Все и говорят и ходят.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 1 июня 2017, 15:25

      А вратарю без языка нельзя ! Как управлять обороной - жестами ? Когда особенно на верховой мяч выходишь !

      1
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      Рейтинг: +70

      Fanfurik 1 июня 2017, 14:28

      Гиля молодчага

      1
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