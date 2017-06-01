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  • Гилерме: «В изучении русского языка самым сложным было начать говорить»

Гилерме: «В изучении русского языка самым сложным было начать говорить»

1 июня 2017, 12:29
4

Голкипер «Локомотива» и сборной России Гилерме рассказал, как занимался изучением русского языка. По словам футболиста, самым сложным было начать говорить.

Напомним, в ноябре 2015 года 31-летний бразилец получил российское гражданство и уже успел дебютировать за национальную команду.

– Вы здорово говорите по-русски, причем используете порой непростые слова. Что было самым сложным в изучении языка?

– Начать говорить. Первое время очень стеснялся что-то сказать русским ребятам. И сейчас в разговоре какое-то слово может выскочить из головы. Русский язык вообще очень сложный. Только спустя два года начал все понимать.

– Вы изучали язык сами, без репетитора.

– У меня было два урока, когда я только приехал в Россию. Учил алфавит. А потом улетел в отпуск, вернулся – травма крестообразных связок. Тогда уже не до языка было. Когда вернулся в строй, начал просить ребят объяснять некоторые слова. После тренировок записывал новые слова в тетрадку. На третий год начал смотреть фильмы на русском языке, понимать сюжет.

– Многие легионеры, поиграв в России несколько лет, так и не выучили язык. Почему вы взялись?

– Мне так легче. Не хочу от кого-то зависеть – в магазине, на тренировках. Чтобы не ходить постоянно с переводчиком. Хотел жить своей жизнью.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Гилерме
Комментарии (4)
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Fanfurik
1496316487
Гиля молодчага
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dok66
1496319909
А вратарю без языка нельзя ! Как управлять обороной - жестами ? Когда особенно на верховой мяч выходишь !
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subbotaspartak
1496324988
У наших на это пару лет уходит, А в три года уже Все и говорят и ходят.
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srg38
1496329710
Гилермов, респект!
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