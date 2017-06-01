Промес: «Никогда не сомневался, что буду забивать и делать результативные передачи и в сборной»

Полузащитник «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес поделился мнением о товарищеском матче против Марокко, в котором его национальная команда победила со счетом 2:1.

Отметим, что в данной встрече 25-летний игрок забил гол и сделал результативную передачу.

«Никогда не сомневался, что буду забивать и делать результативные передачи и в сборной, поскольку знаю свои способности. Но это всегда очень приятно. Думаю, лестных слов заслужила вся команда. Несмотря на возникавшие сложности и удаление, мы все же выиграли», – приводит слова Промеса Telesport.