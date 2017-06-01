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    Промес: «Никогда не сомневался, что буду забивать и делать результативные передачи и в сборной»

    Полузащитник «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес поделился мнением о товарищеском матче против Марокко, в котором его национальная команда победила со счетом 2:1.

    Отметим, что в данной встрече 25-летний игрок забил гол и сделал результативную передачу.

    «Никогда не сомневался, что буду забивать и делать результативные передачи и в сборной, поскольку знаю свои способности. Но это всегда очень приятно. Думаю, лестных слов заслужила вся команда. Несмотря на возникавшие сложности и удаление, мы все же выиграли», – приводит слова Промеса Telesport.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.06.2017 00:45
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 1 июня 2017, 10:16

      Красавец,главное без травм !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 1 июня 2017, 09:17

      Ну вот в сборной начал забивать . Растет !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 1 июня 2017, 07:51

      Растёт парень.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 1 июня 2017, 07:12

      Лиха бед начало.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 июня 2017, 06:14

      Красава Антоха-мастерство или есть или его нет.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 1 июня 2017, 06:13

      Антоха, мы рады за тебя!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +563

      tank219 1 июня 2017, 05:29

      А ты что думал, Антоха, мастерство не пропьешь, даже чудо-напиток не помешал. Посмотрим на наших снайперов Дзюбу и Смолова, хотя им Глушаков самогон не наливал

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 1 июня 2017, 05:18

      Дай Бог-поменьше костоломов!

      3
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      Рейтинг: +51

      Excluz1ve 1 июня 2017, 03:02

      везде тащит!успех ждет!

      3
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 1 июня 2017, 02:14

      Это должно было произойти,
      Антоха на правильном пути.

      4
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