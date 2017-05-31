Ребров: «Думал, что буду дольше кайфовать от чемпионства «Спартака». Но уже есть чувство, что нужно двигаться к новым целям»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров поделился эмоциями от завоевания московским клубом золотых медалей РФПЛ по итогам нынешнего сезона.

Напомним, что красно-белые за три тура до окончания чемпионата России обеспечили себе чемпионское звание, став сильнейшим клубом страны впервые с 2001 года.

– Сейчас, спустя недели после завоевания золотых медалей, пришло осознание того, что удалось сделать «Спартаку»?

– Да, конечно, пришло. Думал, буду дольше кайфовать, наслаждаться завоеванным чемпионским титулом. Но уже чувствую, что есть желание поскорее вернуться на поле и двигаться дальше, к следующим целям.