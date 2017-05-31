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Метшин ушел с поста президента «Рубина»

31 мая 2017, 11:00
3

В среду, 31 мая, состоялся Попечительский совет «Рубина» под руководством президента Татарстана Рустама Минниханова. На нем были подведены итоги сезона и обсуждены вопросы дальнейшего развития клуба. Минниханов поблагодарил Ильсура Метшина за выполнение поставленных перед ним задач на посту президента «Рубина» и утвердил переход управления и финансирования клуба к ГК «ТАИФ»

Президент клуба Ильсур Метшин доложил о достигнутых результатах принятой год назад стратегии развития клуба до 2020 года. В частности, за это время удалось вывести на современный уровень спортивную инфраструктуру «Рубина»: проведен капитальный ремонт базы, состоялась реконструкция поля «Казань Арены», построено новое поле на тренировочной базе клуба. По инициативе болельщиков прошел ребрендинг и обеспечена полная информационная открытость «Рубина». Клуб впервые был представлен в составе исполкома РФС – главного руководящего органа российского футбола. Налажен конструктивный диалог с президентом ФИФА Джанни Инфантино и президентом УЕФА Александером Чеферином. Впервые в истории к финансированию клуба были привлечены коммерческие спонсоры из числа федеральных компаний: «Мегафон» и «Проект Армата».

«Для обеспечения выполнения норм финансового фэйр плей УЕФА мы привлекли известную аудиторскую компанию PriceWaterhouseCoopers. Одной из сложнейших стратегических задач, поставленных перед клубом, было также найти путь перехода от частно-государственной модели к полностью частной, которая бы обеспечила единый центр принятия решений. В эти дни Президентом республики и ГК «ТАИФ» достигнута договоренность о переходе «Рубина» под полное финансирование и полное управление ОАО «ТАИФ». Я могу только приветствовать данное решение и хотел бы в связи с этим уступить свой пост кандидату, предложенному представителями группы компаний», – рассказал Ильсур Метшин.

Президент Республики Татарстан в свою очередь поблагодарил Ильсура Метшина за большую работу, проделанную на этом посту за короткий период.

«Считаю, что Ильсур Раисович выполнил поставленные перед ним задачи по обеспечению системности и стабильности работы клуба, заложив прочный фундамент под будущие победы. Конечно, болельщики в первую очередь оценивают команду по спортивному результату, но не будем забывать, что его не достигнуть в одночасье. Мы все помним, какой трудный путь команда прошла перед победами в чемпионатах 2008 и 2009 годов, ведь всего за год до своего первого золота «Рубин» был на 10-м месте по итогам сезона. Это говорит о том, что нам всем нужно верить и болеть за свою команду, а не только ругать и критиковать ее. Сегодня у «Рубина» есть все, чтобы вернуться к своей лучшей форме: прекрасный стадион, база, отличные футболисты, преданные болельщики, а теперь еще и основательная поддержка ОАО «ТАИФ». Мне жаль отпускать Ильсура Раисовича с поста президента клуба, но я согласен с тем, что пришло время, когда управление и финансирование «Рубина» должно находиться в одних руках», – сказал Минниханов.

После состоявшегося обсуждения просьба Ильсура Метшина об отставке с поста президента клуба была удовлетворена. Попечительский совет утвердил решение о финансировании и управлении футбольного клуба в полном объеме группой компаний «ТАИФ».

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Рубин
Комментарии (3)
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paracetamol
1496217829
Неплохо бабла попилил, за что и поблагодарили.
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Дядя Серёжа
1496220537
Прям как то всё хорошо, ну прям...
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paparazzi-kazan
1496232626
Хорошая новость.
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