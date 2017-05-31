Фергюсон: «Раньше тренер просто жал руку и желал удачи»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон рассказал о том, как со временем менялась подготовка к матчам. В качестве примера он привел матч против «Ротора» в Волгограде.

«Очевидно, что сегодня при подготовке акцент делается на аспектах, которые могут обеспечить нужный результат. Во времена моей игровой карьеры тренер обычно говорил: «Ну, всего вам хорошего, удачи». Жал руку и все. Очень многое отдавалось на откуп самим игрокам. Никакого анализа видеозаписей не было, даже не было подробной информации по соперникам. Мало кто из наставников имел в распоряжении доску, на которой чертились тактические схемы.

Когда «Манчестер Юнайтед» играл против «Ротора» в 1995 году, мы отправили на разведку скаутов. Они добрались до места тремя рейсами, отсутствовали целую неделю! Некоторые поездки казались бесконечными. Помню, когда я еще играл сам, мы должны были встретиться с чехословацким «Брно». До конечного пункта назначения ехали четыре с половиной часа на автобусе из Праги – в это просто трудно поверить. Сидишь, в автобусе и проводишь время за карточными играми», – рассказал Фергюсон.