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Фергюсон: «Раньше тренер просто жал руку и желал удачи»

31 мая 2017, 08:15
9

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон рассказал о том, как со временем менялась подготовка к матчам. В качестве примера он привел матч против «Ротора» в Волгограде.

«Очевидно, что сегодня при подготовке акцент делается на аспектах, которые могут обеспечить нужный результат. Во времена моей игровой карьеры тренер обычно говорил: «Ну, всего вам хорошего, удачи». Жал руку и все. Очень многое отдавалось на откуп самим игрокам. Никакого анализа видеозаписей не было, даже не было подробной информации по соперникам. Мало кто из наставников имел в распоряжении доску, на которой чертились тактические схемы.

Когда «Манчестер Юнайтед» играл против «Ротора» в 1995 году, мы отправили на разведку скаутов. Они добрались до места тремя рейсами, отсутствовали целую неделю! Некоторые поездки казались бесконечными. Помню, когда я еще играл сам, мы должны были встретиться с чехословацким «Брно». До конечного пункта назначения ехали четыре с половиной часа на автобусе из Праги – в это просто трудно поверить. Сидишь, в автобусе и проводишь время за карточными играми», – рассказал Фергюсон.

Источник: УЕФА
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ротор Фергюсон Алекс
Комментарии (9)
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hmelarj
1496209935
хорошо что с лучом не играл))
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Lev Aleks
1496212680
20 лет разницы, а пропасть конкретная)
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Munez89
1496218840
Отправили скаутов в великий Волгоград, в итоге проиграли по сумме 2х встреч!
Отличные скауты!))
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Дядя Серёжа
1496220978
Аки Хабаровск пробьётся в Еврозону?
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Houston
1496223037
Мой город Герой! Отличный клуб был раньше.....
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