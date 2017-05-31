«Енисей» сделал предложение Тихонову о продлении контракта

Руководство «Енисея» сделало предложение главному тренеру команды Андрею Тихонову​ о продлении контракта, который рассчитан до 1 июня.

«До 1 июня у Андрея Тихонова действующий контракт, поэтому на данный момент он главный тренер ФК «Енисей». Что касается дальнейших перспектив, то со стороны руководства клуба предложение о продлении сотрудничества было сделано. Итоги переговоров сообщим дополнительно», – рассказал спортивный директор клуба Денис Петровский.

По итогам прошедшего сезона «Енисей» занял третье место в первенстве ФНЛ, но в стыковых матчах за выход в Премьер-лигу уступил по сумме двух встреч тульскому «Арсеналу».