Тухель покинул дортмундскую «Боруссию»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель покинул свой пост. Сегодня на встрече с руководством клуба было принято решение о прекращении сотрудничества. Контракт 43-летнего специалиста действовал до июня 2018 года.

«Я благодарен клубу за два красивых, насыщенных событиями и захватывающих года. Жаль, что наши пути расходятся. Благодарю болельщиков, команду, персонал и всех, кто поддерживал нас. Желаю «Боруссии» всего самого лучшего», – написал Тухель на своей странице в твиттере.

Тухель возглавил «Боруссию» в июле 2015 года. В нынешнем сезоне черно-желтые под его руководством заняли третье место в Бундеслиге, завоевали Кубок Германии и дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов.