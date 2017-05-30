Созин: «Если убирать Семина, то как это аргументировать?»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал возможный уход из «Локомотива» Юрия Семина. По мнению эксперта, у клуба нет оснований для прекращения сотрудничества со специалистом.

«Локомотив» выиграл Кубок России, состав команды стабилизировался. Что должен сделать другой кандидат на пост главного тренера, чтобы быть сильнее Семина? Он выполнил задачи: выиграл трофей, попал в Лигу Европы и при этом до последнего сопротивлялся и старался зацепиться за четвертое-пятое места. Да, он не самый молодой тренер. Но кто смотрит в паспорт? Ему же не по полю бегать. Здесь нужны знания, которые у него есть.

Если убирать Семина, то как это аргументировать? Он не готовил команду с самого начала. Взял ее без предсезонных сборов и тех игроков, которых хотел. Но главное, что он сделал, – удержал Алексея Миранчука, который должен стать нашей главной ударной силой на Кубке конфедераций», – заявил Созин.

Ранее сообщалось, что совет директоров «Локомотива» 5 июня может вынести решение о смене главного тренера команды.