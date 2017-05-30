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Созин: «Если убирать Семина, то как это аргументировать?»

30 мая 2017, 10:34
11

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал возможный уход из «Локомотива» Юрия Семина. По мнению эксперта, у клуба нет оснований для прекращения сотрудничества со специалистом.

«Локомотив» выиграл Кубок России, состав команды стабилизировался. Что должен сделать другой кандидат на пост главного тренера, чтобы быть сильнее Семина? Он выполнил задачи: выиграл трофей, попал в Лигу Европы и при этом до последнего сопротивлялся и старался зацепиться за четвертое-пятое места. Да, он не самый молодой тренер. Но кто смотрит в паспорт? Ему же не по полю бегать. Здесь нужны знания, которые у него есть.

Если убирать Семина, то как это аргументировать? Он не готовил команду с самого начала. Взял ее без предсезонных сборов и тех игроков, которых хотел. Но главное, что он сделал, – удержал Алексея Миранчука, который должен стать нашей главной ударной силой на Кубке конфедераций», – заявил Созин.

Ранее сообщалось, что совет директоров «Локомотива» 5 июня может вынести решение о смене главного тренера команды.

Источник: Чемпионат.ком
Локомотив Семин Юрий
Комментарии (11)
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GammiD
1496130154
Дали бы Деду пару сезонов поработать и на пенсию проводили, вроде не плохо у него получалось в этом году, кроме пару матчей, слитых в концовке футболистами (возможно проданых)...
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Evgeniy32
1496131147
Нахрена меня тренера который дал результат? Какая то странная тенденция началась. Скоро мы увидим как тренеры будут работать один сезон и уходить в другой клуб.
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Asbjorn
1496131746
Семина оставлять надо 146%,поменяют тренера и опять посыпятся
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Fan Loko mik
1496139515
Если Палыча уберут......футбол больше смотреть не буду!!!!!!!!!
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Sanches 1204
1496141662
Уберут,Сёмина,хотя это подло
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multiscan
1496147796
Футболочинушам,перефразируя знаменитое выражение,становится хорошо,когда другим плохо!
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dok66
1496150379
Не понимаю Локомотив . После стольких лет лихорадки под "чутким" руководством "бизнесменши" , наконец-то команда начала играть в футбол у Семина . И что , опять лихорадка . Считаю , что еще год нужно Палычу дать . Или он уже кого-то опять не устраивает ?
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виктоша
1496154473
Понты корявые, скорее всего, со стороны администрации. Помотают человеку нервы и в итоге оставят на том же посту.
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suhoffmonstro
1496167931
Палыча нельзя обижать, ему надо дать время и он снова выстроит отличную команду.
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alexfilatov
1496169231
С таким составом, который сейчас у Локо Сёмин достиг невероятно высокого результата, а состав очень слабый усиление необходимо!
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