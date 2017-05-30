Источник: Тухель покинет дортмундскую «Боруссию» 31 мая

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель решил покинуть клуб. Расставание с командой произойдет 31 мая, сообщает WAZ. По данным источника, специалист так и не сумел урегулировать отношения с руководством клуба. В случае досрочного расторжения контракта Тухель может рассчитывать на компенсацию в размере 2 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что специалист входит в сферу интересов «Байера». В завершившемся сезоне «Боруссия» под руководством Тухеля выиграла Кубок Германии.