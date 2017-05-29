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  • Кирьяков: «Слова в адрес Талалаева? Нужно признать, эмоции захлестнули»

Кирьяков: «Слова в адрес Талалаева? Нужно признать, эмоции захлестнули»

29 мая 2017, 22:10
5

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал резкие высказывания в адрес Андрея Талалаева и Андрея Тихонова, сказанные на пресс-конференции после матча за право играть в РФПЛ против «Енисея» (1:0).

«Стоит признать, что эмоции захлестнули. Сейчас, когда успокоился, понимаю, что где-то переборщил. Наверное, нужно было держать себя в руках. Это давление, напряжение, из под которых приходилось работать, было много негатива по нашей работе, все это сказалось и выплеснулось в те слова, которые были сказаны. Не ожидал, что это вызовет такой огромный резонанс.

Иногда говоришь то, что не нужно. Без вопросов, я готов встретить с Талалаевым и Тихоновым. Думаю, они тоже. Это все эмоции. Останусь ли в «Арсенале»? Я сейчас вообще не хочу думать об этом, надо отдохнуть. На всякий случай план на подготовку к сезону подготовлен», – сказал Кирьяков.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Арсенал Талалаев Андрей Кирьяков Сергей
Комментарии (5)
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dok66
1496085264
Тренер - публичный человек . И переходить на личности ... Это уже запредел .
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пряник929
1496086630
Не совершает ошибок тот, кто ничего не делает...
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пряник929
1496086719
Кстати, Аленичев не смог удержать Арсенал в РФПЛ, был занят личным пиаром...
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арейская
1496098557
Ну и что уж он такого негативного и обидного произнес, я не нахожу...
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ARSENAL TULA
1496208177
Сегодня последний день контракта Кирьякова, надеемся это его последнее интервью в роли главного тренера АРСЕНАЛА.
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