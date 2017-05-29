Кирьяков: «Слова в адрес Талалаева? Нужно признать, эмоции захлестнули»

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал резкие высказывания в адрес Андрея Талалаева и Андрея Тихонова, сказанные на пресс-конференции после матча за право играть в РФПЛ против «Енисея» (1:0).

«Стоит признать, что эмоции захлестнули. Сейчас, когда успокоился, понимаю, что где-то переборщил. Наверное, нужно было держать себя в руках. Это давление, напряжение, из под которых приходилось работать, было много негатива по нашей работе, все это сказалось и выплеснулось в те слова, которые были сказаны. Не ожидал, что это вызовет такой огромный резонанс.

Иногда говоришь то, что не нужно. Без вопросов, я готов встретить с Талалаевым и Тихоновым. Думаю, они тоже. Это все эмоции. Останусь ли в «Арсенале»? Я сейчас вообще не хочу думать об этом, надо отдохнуть. На всякий случай план на подготовку к сезону подготовлен», – сказал Кирьяков.