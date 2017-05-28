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  • Кирьяков: «Талалаев пророчил нам проблемы? Увидев его, передам привет. Сами догадываетесь, в какой форме»

Кирьяков: «Талалаев пророчил нам проблемы? Увидев его, передам привет. Сами догадываетесь, в какой форме»

28 мая 2017, 21:02
5

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился эмоциями от сохранения прописки в Премьер-лиге. Напомним, туляки одержали победу над «Енисеем» в ответном матче за место в РФПЛ со счетом 1:0.

«Всех с победой, кто искренне болел за нас и тех, кто неискренне. Мы очень довольны тем, что мы решили задачу. Это было непросто. Даже глядя на «Оренбург», они добились результата в первом матче, и потом как все сложилось.

Сезон был тяжелый. Концовка чемпионата отняла много сил, физических и моральных. Основной задачей было подготовить ребят психологически, чтобы все отдавались игре полностью. Большой привет Талалаеву, который пророчил, что у нас тут будут проблемы. Увидев его, передам привет. Сами догадываетесь в какой форме», – передает слова специалиста корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Матчи за место в РПЛ Арсенал Енисей Талалаев Андрей Кирьяков Сергей
Комментарии (5)
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алекс88
1495996265
Опять кто то что то передаёт.. Сломанный телефон опять получится
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пряник929
1495996588
Победителей не судят за третье от конца место, хотя Луческу уже засудили за третье место...
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Ще Гевара
1495999119
Уважал Кирьякова как игрока, но он пока не тренер в сравнении с Талалаевым. Тренерской удачи обоим. Талалаев, как игрок тоже был в порядке!
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Forge
1496001244
Таллалаева на место Кирьяковп ,на много лучше будет
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виктоша
1496028621
Талалаев, Тихонов, Кирьяков - наше все, молодое, талантливое.
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