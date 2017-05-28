Кирьяков: «Талалаев пророчил нам проблемы? Увидев его, передам привет. Сами догадываетесь, в какой форме»

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился эмоциями от сохранения прописки в Премьер-лиге. Напомним, туляки одержали победу над «Енисеем» в ответном матче за место в РФПЛ со счетом 1:0.

«Всех с победой, кто искренне болел за нас и тех, кто неискренне. Мы очень довольны тем, что мы решили задачу. Это было непросто. Даже глядя на «Оренбург», они добились результата в первом матче, и потом как все сложилось.

Сезон был тяжелый. Концовка чемпионата отняла много сил, физических и моральных. Основной задачей было подготовить ребят психологически, чтобы все отдавались игре полностью. Большой привет Талалаеву, который пророчил, что у нас тут будут проблемы. Увидев его, передам привет. Сами догадываетесь в какой форме», – передает слова специалиста корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.