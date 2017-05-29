Агент – об интересе «Челси» к Головину: «Пока комментировать особенно нечего. Поживем – увидим»

Агент Олег Артемов, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Александра Головина, заявил, что пока нет смысле комментировать интерес к 20-летнему игроку со стороны «Челси», информация о котором недано была опубликована в английских СМИ.

«Пока комментировать особенно нечего. Саша сейчас находится в расположении сборной России и полностью сосредоточен на этом. Что будет дальше? Поживем – увидим», – сказал Артемов.

В минувшем сезоне Головин провел 37 встреч, забив три мяча и сделав четыре голевые передачи. Контракт хавбека с армейцами рассчитан до июня 2020 года.