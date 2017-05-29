Прядкин назвал Фурсенко грамотным и опытным управленцем

Глава РФПЛ Сергей Прядкин считает, что «Зенит» сделал правильный выбор, назначив на пост президента клуба Сергея Фурсенко. По словам руководителя Премьер-лиги, экс-президент РФС является грамотный и опытным управленцем.

«Я поздравляю его. Это опытный и грамотный управленец. Не забывайте, что, когда Фурсенко был президентом «Зенита», клуб победил в чемпионате России. Команда за тот сезон выиграла почти все, что можно, для полного комплекта не хватило только Кубка страны», – сказал Прядкин.

Напомним, Фурсенко уже занимал должность президента сине-бело-голубых с января 2006 по март 2008 года. За это время петербуржцы завоевал золотые медали РФПЛ (2007) и Суперкубок России (2008),

По итогам минувшего сезона «Зенит» занял третье место и не вышел в Лигу чемпионов.