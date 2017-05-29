Конте: «Игроки «Челси» достигли невероятной цели в минувшем сезоне, выложившись на 120 процентов»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте отметил, что нужно проанализировать завершившийся сезон и начинать готовиться к следующему. Итальянский специалист подчеркнул, что «пенсионеры» не располагали составом, имеющимся у основных оппонентов.

«Очень важно иметь два-три дня для отдыха, чтобы немного расслабиться после минувшего сезона, в котором мне было очень сложно во многих аспектах. Именно поэтому теперь лучшим способом отдохнуть для меня являются три дня с семьей. Мы проведем их вместе, а после я постараюсь подготовиться к новому сезону.

Нужно детально проанализировать прошедшую кампанию. Игроки «Челси» достигли в ней невероятной цели, выложившись на 120 процентов. Травмы обошли нас стороной, мы очень довольны своей работой, но нужно отметить и большое везение. Травмы – это часть футбола, и они зачастую не зависят от вашей работы. Не стоит забывать об этом.

Следующий сезон станет еще одним тяжелым испытанием для всех команд. Не забывайте, что в том сезоне мы не обладали составом, как у «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэма» или «Арсенала». В этом году мы выиграли Премьер-лигу и начнем следующий сезоне в качестве чемпионов», – сказал Конте.