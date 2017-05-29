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  • Бышовец считает, что многие игроки «Зенита» не отвечали требованиям Луческу

Бышовец считает, что многие игроки «Зенита» не отвечали требованиям Луческу

29 мая 2017, 00:14
7

Заслуженный футболист и тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о расторжении контракта «Зенитом» с главным тренером Мирчей Луческу.

«Прежде всего у Луческу не получился результат. Команда выиграла Суперкубок, но это могла быть еще инерция задела Виллаш-Боаша. Что касается третьего места, тут главное то, что команда не попала в Лигу чемпионов. Не говоря уже о том, что не было качества игры. «Зенит» во многих матчах не показал достаточной реализации потенциала игроков.

Думаю, есть и объективные причины. Необходимо время, чтобы адаптироваться к российскому чемпионату. У Луческу возникли проблемы, связанные с постановкой игры. Требования, предъявляемые им, многими игроками не воспринимались, а многие футболисты и вовсе не отвечали этим требованиям. Селекция «Зенита» не носила систематического характера, не чувствовалась философия. Это и повлияло на решение руководства клуба», – сказал специалист.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Бышовец Анатолий Луческу Мирча Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (7)
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Eds
1496006883
Луческу так и не удалось сделать коллектив... Деньги - очень плохой стимул для игрока... Да и искать каждый раз проблемы в судьях ни к чему хорошему не приводят никогда...
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baddy
1496012115
Да ещё и судьи не те попадались и поле плохое и мяч квадратный!
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Дядя Серёжа
1496022732
...не чувствовалась философия...Сократы, блин.
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ЮЗИК
1496030356
Согласен, с такими игроками как сейчас в Зените, и Маур проиграл
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sochi-2013
1496035987
Устал дедушка! Похер ему на Зенит и футбол, он о обеспеченной старости и внуках думает. Может хватит об иностранных пенсионерах заботиться, а искать своих, молодых и амбициозных специалистов?
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Garrincha58
1496037705
посмотрим как обосерется Манчини с такими игрочишками
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