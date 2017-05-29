Бышовец считает, что многие игроки «Зенита» не отвечали требованиям Луческу

Заслуженный футболист и тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о расторжении контракта «Зенитом» с главным тренером Мирчей Луческу.

«Прежде всего у Луческу не получился результат. Команда выиграла Суперкубок, но это могла быть еще инерция задела Виллаш-Боаша. Что касается третьего места, тут главное то, что команда не попала в Лигу чемпионов. Не говоря уже о том, что не было качества игры. «Зенит» во многих матчах не показал достаточной реализации потенциала игроков.

Думаю, есть и объективные причины. Необходимо время, чтобы адаптироваться к российскому чемпионату. У Луческу возникли проблемы, связанные с постановкой игры. Требования, предъявляемые им, многими игроками не воспринимались, а многие футболисты и вовсе не отвечали этим требованиям. Селекция «Зенита» не носила систематического характера, не чувствовалась философия. Это и повлияло на решение руководства клуба», – сказал специалист.