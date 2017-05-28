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  • Дзюба: «Подначивали ли меня спартаковцы? Нет, они знают, что в ответ огребут по полной программе»

Дзюба: «Подначивали ли меня спартаковцы? Нет, они знают, что в ответ огребут по полной программе»

28 мая 2017, 21:36
36

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился мнением о чемпионстве «Спартака». По словам форварда, у него нет никакой зависти в адрес красно-белых.

– В чем все-таки «Спартак» стал сильнее? Или это просто «Зенит» с ЦСКА отдали ему первое место?

– Если откровенно, то мы с ЦСКА сами виноваты в триумфе принципиального соперника. Но спартаковцы при этом – молодцы. Каррера реально их объединил. И Фортуна повернулась к команде не просто так.

– Кого бы вы назвали лидерами нынешнего «Спартака»?

– Мне очень нравится Зобнин. Это еще одно открытие прошедшего сезона, он стал ключевой фигурой в своем клубе. Вместе с Фернандо и Промесом. Отличный сезон провел и Глушаков, которому, как мне кажется, стало гораздо комфортнее на поле с приходом Фернандо и Зобнина.

– Как встретились со спартаковцами в сборной? Подначивали вас?

– Нет. Они прекрасно знают, что стоит начать это делать, огребут в ответ по полной программе. Со мной о таких играх лучше забыть (улыбается). Всех их поздравил с чемпионством, никакой зависти при этом нет – свои трофеи в «Зените» я уже тоже выиграл.

– Но чемпионский кубок среди них отсутствует.

– Так я еще и не заканчиваю карьеру. Сегодня выиграл «Спартак», посмотрим, кто станет чемпионом через год.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем
Комментарии (36)
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RedWhiteFans2
1495996991
На скамейке запасных можешь только свой кубок увидеть -балабол. Закрыть мяч спиной и ударить по нему - это ещё не весь футбол. Будешь теперь наблюдать каждый год как Спартак будет завоевывать Чемпионство.!!!!!
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Atom2020
1495997486
Огребалка деревянная ...
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4agaaa
1495997605
Слишком много разговаривает, играл бы так же, как языком балоболит!
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MDAR
1495997831
Скорее сам огребеш, иуда.
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APchelov
1496001102
Как же я не люблю этого дурака!!!!!!!!!!! Инородное тело
Ответить
Алекc
1496001996
кусок идиота!
Ответить
"supermax"
1496004391
Кому ты нужен, псина
Ответить
АндрейФКСМ
1496004909
полено ты уже в прошлом
Ответить
tank219
1496022832
Спартачи просто не трогают г..но, чтобы не воняло
Ответить
mahan
1496046052
Всех бомжей Глушаков красиво подколол.
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