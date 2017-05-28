Дзюба: «Подначивали ли меня спартаковцы? Нет, они знают, что в ответ огребут по полной программе»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился мнением о чемпионстве «Спартака». По словам форварда, у него нет никакой зависти в адрес красно-белых.

– В чем все-таки «Спартак» стал сильнее? Или это просто «Зенит» с ЦСКА отдали ему первое место?

– Если откровенно, то мы с ЦСКА сами виноваты в триумфе принципиального соперника. Но спартаковцы при этом – молодцы. Каррера реально их объединил. И Фортуна повернулась к команде не просто так.

– Кого бы вы назвали лидерами нынешнего «Спартака»?

– Мне очень нравится Зобнин. Это еще одно открытие прошедшего сезона, он стал ключевой фигурой в своем клубе. Вместе с Фернандо и Промесом. Отличный сезон провел и Глушаков, которому, как мне кажется, стало гораздо комфортнее на поле с приходом Фернандо и Зобнина.

– Как встретились со спартаковцами в сборной? Подначивали вас?

– Нет. Они прекрасно знают, что стоит начать это делать, огребут в ответ по полной программе. Со мной о таких играх лучше забыть (улыбается). Всех их поздравил с чемпионством, никакой зависти при этом нет – свои трофеи в «Зените» я уже тоже выиграл.

– Но чемпионский кубок среди них отсутствует.

– Так я еще и не заканчиваю карьеру. Сегодня выиграл «Спартак», посмотрим, кто станет чемпионом через год.