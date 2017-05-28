Кутепов: «У Карреры сильная энергетика. Можно не понимать, что он говорит на установке, но при этом чувствовать, что он хочет»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о сотрудничестве с главным тренером Массимо Каррерой. Под руководством итальянца красно-белые выиграли чемпионат России впервые за 16 лет.

– В начале сезона тренеру действительно приходится серьезно мотивировать команду. Но когда она входит в раж, одерживает серию побед, то тут уже никого настраивать не надо. Игроки сами понимают, что могут совершить что-то грандиозное, попасть в историю.

– Но в начале сезона умение Карреры мотивировать сыграло важную роль. Как он, не зная языка, так сильно влиял на русскоязычную часть команды? Жестами, поступками?

– У него сильная энергетика. Связь тренера и команды – это всегда нечто особенное. Иногда можно дословно не понимать, что говорит тренер на установке, но ты при этом чувствовать, что он от тебя хочет. По жестикуляции, по эмоциям.

– Самой необычной так и осталась установка перед игрой с «Ростовом» в первом круге, когда Каррера ударом кулака сломал макет?

– Да, больше таких случаев не было. Тогда он, конечно, потряс команду. Причем это был такой поставленный удар. Если бы на месте макеты был человек, ему бы не поздоровилось.

– А как в команде восприняли его поступок после игры с «Томью», когда он сразу после финального свистка покинул поле?

– Мы все профессионалы. Понимали, что, став чемпионами, все равно надо играть и дальше на полную. И мы в Перми провели хороший матч, выиграли дома у «Терека». А о том, что случилось в Туле, даже говорить не хочется. К тому моменту много сил и эмоций отдали. А «Арсенал» был предельно мотивирован. Кто больше хотел, тот и победил.

– Вас удивило, что Каррера ни разу в сезоне не говорил о судьях? Даже после игры в Санкт-Петербурге в первом круге.

– Он выбрал такое направление. С одной стороны, я с ним согласен. Разговоры о судействе ничего не могут изменить. Что будешь говорить, что не будешь – результат один и тот же