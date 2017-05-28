Президент «ПСЖ»: «Эмери на 200 процентов останется в команде»

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи выразил уверенность в том, что главный тренер Унаи Эмери не покинет команду. Вчера столичный клуб завоевал Кубок Франции.

«В следующем сезоне возможны некоторые изменения, но пока что давайте просто праздновать. Хочу сказать только одну важную вещь. Эмери на 200 процентов останется в команде. На телевидении и в газетах постоянно говорят о том, что мы готовы нанять нового тренера, но нынешний тренер не уйдет. Он хочет продолжить работу здесь. Он счастлив в Париже, и мы счастливы работать с ним. Следующий сезон будет лучше», сказал Аль-Хелаифи.

В турнирной таблице Лиги 1 парижане завершили сезон на второй строчке.