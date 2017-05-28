Мать Роналду заявила, что у Криштиану больше не будет детей

Мать нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду Долорес Сантуш опровергла слухи о том, что ее сын во второй раз станет отцом.

Напомним, ранее форвард выложил в сеть фотографию, на которой держит руку на животе у своей подруги. Многие восприняли это как то, что девушка футболиста Джорджина Родригес ждет ребенка.

«Это ерунда. Насколько мне известно, у Криштиану больше не будет детей», – сказала мать Роналду.

Напомним, что у 32-летнего португальца уже есть один сын – Криштиану Роналду-младший, который родился в 2010 году.