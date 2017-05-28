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Мать Роналду заявила, что у Криштиану больше не будет детей

28 мая 2017, 12:21
13

Мать нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду Долорес Сантуш опровергла слухи о том, что ее сын во второй раз станет отцом.

Напомним, ранее форвард выложил в сеть фотографию, на которой держит руку на животе у своей подруги. Многие восприняли это как то, что девушка футболиста Джорджина Родригес ждет ребенка.

«Это ерунда. Насколько мне известно, у Криштиану больше не будет детей», – сказала мать Роналду.

Напомним, что у 32-летнего португальца уже есть один сын – Криштиану Роналду-младший, который родился в 2010 году.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Goal.com
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану
Комментарии (13)
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NEON-SM
1495963602
опять утка
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Etiainen
1495964205
да эт понятно. он же гей. только если усыновит, или суррогатная мать поможет...
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datura
1495964296
Если подруга Криштиану положит руку ему на живот и сфотографируется поползут ли слухи, что Криштиану вскоре может стать матерью? Интересно...
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Asbjorn
1495964489
Никогда больше не будет?ну правильно,мужики рожать не могут
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Юрэс
1495968362
ЕБА. ...Ь НОВОСТЬ !!! да ну и ПОХ !
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dok66
1495972707
Да вроде в стенках мало стоит , чтобы остаться без детей ! А просто кажется , что его мать против его подруги . Вот и фейк !
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Ubuntu
1495974233
он же гей, какие дети, какие подруги
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Urry
1495975041
Мамы все знаюь
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xColaz
1495976012
Они специально стерилизуются, чтобы получать больше удовольствия с себе подобными
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Михаил_Боярский
1496084842
Яйца чикнул чтоб бегать не мешали вот и все. Ничего скоро дырку в тайланде проковыряет и залетит от марроканца.))
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