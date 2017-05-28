Магуайр может продолжить карьеру в «Тоттенхэме» или «Эвертоне»

Защитник «Халл Сити» Харри Магуайр летом может сменить клуб. Как сообщается, в 24-летнем футболисте заинтересованы «Тоттенхэм» и «Эвертон», которые готовы отдать за него 22 миллиона фунтов стерлингов. Рыночная стоимость защитника оценивается в 2,5 миллиона евро. Считается, что у «шпор» больше шансов в борьбе за футболиста, так как в этом клубе и Магуайра появляется возможность сыграть в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне защитник провел в чемпионате Англии 29 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.