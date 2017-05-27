Ради перехода в «Милан» Мората отклонил предложение «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Реала» Альваро Мората предпочитает продолжить карьеру в «Милане», несмотря на имеющееся предложение от «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что официально к 24-летнему игроку обратились лишь «россонери» и манкунианцы. При этом главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью лично звонил форварду, чтобы убедить его присоединиться к своей команде, однако испанец заявил, что хочет вернуться в Италию, где он уже выступал в составе «Ювентуса».

Считается, что выбор Мораты напрямую связан с его девушкой, которая является фэшн-блоггером, а следовательно, столица моды станет идеальным местом проживания для пары.

«Милан» предлагает футболисту пятилетний контракт с зарплатой 7,5 миллиона евро. «Реал» требует за переход 80 миллионов, однако красно-черные пока готовы предложить лишь 60.

В нынешнем сезоне Мората провел 42 поединка, записав на свой счет 20 голов и шесть результативных передач.