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  • Каррера: «Россия – замечательный опыт для меня, рад, что это со мной случилось»

Каррера: «Россия – замечательный опыт для меня, рад, что это со мной случилось»

27 мая 2017, 17:30
8

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что работа в РФПЛ стала для него замечательным опытом. По словам 53-летнего специалиста, между Россией и Италией очень много различий.

«Россия – замечательный опыт для меня. Здесь все по-другому в отличие от Италии, включая привычки. Подобные приключения формируют характер. Я невероятно рад, что подобное со мной случилось.

Что для меня удивительного в РФПЛ? Российские клубы не слишком претендуют на что-либо в Европе, но, несмотря на это, в их лиге много квалифицированных игроков. Они стремятся заявить о себе и стараются выступать как можно лучше», – приводит слова Карреры Bergamo News.

Напомним, по итогам минувшего сезона Каррера привел красно-белых к чемпионскому титулу спустя 16 лет.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (8)
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NEON-SM
1495898183
про еврокубки точно, особенно лига чемпионов
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dimon2602
1495899809
Спартак выйграет лигу Европы) а лч нет смысла даже пытаться выходить из группы.
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Fancyfall
1495900815
случилось и продлится ещё несколько лет, надеюсь)
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multiscan
1495913752
Всё это сказано таким тоном, что исчезает большая часть сомнения в том, что Каррера из "Спартака" готов уйти в самое ближайшее время.
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Дядя Серёжа
1495939231
Тогда - это не подопытные кролики, а мутанты.
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subbotaspartak
1495941682
Я в школе опыты любил, Лабораторию спалил. Дебил. А Каррера наверно хорошо учился, Вот тренер и получился. Это я для внука пишу, 27 лет малышу.
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александр 59
1495946264
Ну вот взгля на Россию изнутри. А то - у нас много общего! Мало общего
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