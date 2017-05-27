Каррера: «Россия – замечательный опыт для меня, рад, что это со мной случилось»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что работа в РФПЛ стала для него замечательным опытом. По словам 53-летнего специалиста, между Россией и Италией очень много различий.

«Россия – замечательный опыт для меня. Здесь все по-другому в отличие от Италии, включая привычки. Подобные приключения формируют характер. Я невероятно рад, что подобное со мной случилось.

Что для меня удивительного в РФПЛ? Российские клубы не слишком претендуют на что-либо в Европе, но, несмотря на это, в их лиге много квалифицированных игроков. Они стремятся заявить о себе и стараются выступать как можно лучше», – приводит слова Карреры Bergamo News.

Напомним, по итогам минувшего сезона Каррера привел красно-белых к чемпионскому титулу спустя 16 лет.