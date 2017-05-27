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  • Орлов: «20 тысяч грузовиков песка не довезли. Стадион весь подтоплен»

Орлов: «20 тысяч грузовиков песка не довезли. Стадион весь подтоплен»

27 мая 2017, 11:14
55

Известный футбольный телекомментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов назвал строительство стадиона «Санкт-Петербург Арена» очень проблемным. По его словам, строители ни в чем не виноваты, а нужно искать непосредственно тех, кто разворовал деньги, предназначавшиеся на стройку.

«Проблем много. Сейчас там идет сумасшедшая работа. Мы должны только молиться на этих людей, их благодарить. Они-то при чем? Они же деньги не украли? Те, кто работает. Понимаете, в чем дело? Вот найти бы тех, кто украл! Вот что самое главное!

А когда появилась информация, что 20 тысяч грузовиков песка не довезли. Понимаете, что это такое, нет? Это значит, что там же подтоплено все. Там же вода, это все на берегу залива. И все это под стадионом. И проблем здесь очень много.

Уже решили, что сломают медиа-центр, чтобы поле выкатывать. А зачем тогда делали выкатное поле, которое в народе уже откатным назвали, если его не будут выкатывать?» – удивляется Орлов.

Стоит отметить, что сейчас на арене идет укладка нового газона, так как предыдущее покрытие не выдержало двух матчей.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (55)
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Atom2020
1495874871
одноразовый стадион за 1 млрд. долларов ...
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Vratarь
1495876094
Весь засыпан "зеленью", абсолютно весь, Остров невезения в Петербурге есть. Ни народ не ломится, Не растёт трава; Плачут, газу молятся, Дать ещё "бабла". "И когда закончится?", - думают в бреду; Никому не ведомо, Ни в каком году.....
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МАКАРШВЕД
1495877134
Начните искать и садить с сегодняшнего дня, кто накосячил. И порядок будет и в РФС и в стране.Или найти тех подрядчиков которые строили и пускай после каждой игры в ручную поле закатывают и выкатывают, вот тогда порядок будет и не повадно остальным будет. Спасибо товарищу СТАЛИНУ за наше счастливое детство!!!!
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NEON-SM
1495878291
ужас какой
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Mr_Digorec
1495878920
Ушлепки,подругому не назовёшь....)))
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Влад-20
1495879336
страшно за масштабы коррупции и воровства.
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DUMOH
1495880098
Вот случай из реальной жизни...Две семьи в складчину купили пятикомнатную квартиру за 7 миллионов и стали там жить,через какое то время к ним прибегает налоговая и требует отчитаться за каждую копейку из эти 7 миллионов!Они брали деньги в долг у родителей,знакомых и свои личные сбережения и в банки не обращались,вот у налоговой и возник вопрос,а если не отчитаются,то квартиру у них отнимут... Так что законы у нас работают,но только НА нас,а не ДЛЯ нас... Одни упыри воруют миллионами из гос.бюджета и их под домашний арест сажают,а у обычных людей отнимают квартиры купленные на свои кровные...Дядя Вова,заигрался ты во внешней политике,страна то жопе...
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APchelov
1495881438
Стоило Гену подвинуть, и сразу столько новостей! И про стадион, и про то, что в зоопарке тигру мяса не докладывают. А раньше знал, но молчал
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Болельщик Реал Мадрида
1495883169
А что он хотел! В какой стране он живет, забыл, что ли! В РФ сейчас национальная идея-коррупция! Я считаю,что это нужно как-то закрепить в конституции. Если в Конституции СССР, было записанно, что СССР- Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех наций и народностей страны, то в Конституции РФ, нужно написать так: "Российская Федерация-воровское, капиталистическо-буржуазное государство, выражающее волю и интересы воров, коррупционеров и казнокрадов, мошенников всех мастей и национальностей страны. Бывший министр обороны всю армию развалил и распродал и получил место в совете национальной безопасности. Фурсенко, развалил РФС и получил пост генерального директора ФК "Зенит". А вы Геннадий Андреевич про какой-то стадион! Что этот стадион на фоне таких событий!
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grain
1495883295
Стадион стал памятником российской коррупции(((
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