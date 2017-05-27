Орлов: «20 тысяч грузовиков песка не довезли. Стадион весь подтоплен»

Известный футбольный телекомментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов назвал строительство стадиона «Санкт-Петербург Арена» очень проблемным. По его словам, строители ни в чем не виноваты, а нужно искать непосредственно тех, кто разворовал деньги, предназначавшиеся на стройку.

«Проблем много. Сейчас там идет сумасшедшая работа. Мы должны только молиться на этих людей, их благодарить. Они-то при чем? Они же деньги не украли? Те, кто работает. Понимаете, в чем дело? Вот найти бы тех, кто украл! Вот что самое главное!

А когда появилась информация, что 20 тысяч грузовиков песка не довезли. Понимаете, что это такое, нет? Это значит, что там же подтоплено все. Там же вода, это все на берегу залива. И все это под стадионом. И проблем здесь очень много.

Уже решили, что сломают медиа-центр, чтобы поле выкатывать. А зачем тогда делали выкатное поле, которое в народе уже откатным назвали, если его не будут выкатывать?» – удивляется Орлов.

Стоит отметить, что сейчас на арене идет укладка нового газона, так как предыдущее покрытие не выдержало двух матчей.