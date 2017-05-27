Джеко признал роль Спаллетти в своем успехе

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко отметил роль главного тренера римлян Лучано Спаллетти в своем успешном сезоне.

«Спаллетти сыграл огромную роль в моем успешном сезоне. Он хотел поставить атакующий футбол и многому научил меня. От него я узнал много деталей, потому что в Италии любому нападающему играть труднее – здесь защитники действуют жестче и глубже, чем в Англии или Германии. Могу точно сказать, что Лучано стал ключом к моему успеху.

Любой форвард хочет забить как можно больше голов. Стоит признать, что мой первый сезон был не самым хорошим, но мы уже достаточно говорили о моем первом сезоне в Италии», – приводит слова Джеко Sky Sports.

Напомним, что ранее 31-летний футболист стал рекордсменом римлян по забитым голам в Серии А за последние 86 лет.