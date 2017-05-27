Врач сборной России: «После таких травм, как у Дзагоева, игроки долго восстанавливаются»

Врач сборной России ​Эдуард Безуглов рассказал о характере повреждения полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева. Напомним, что футболист получил травму задней поверхности бедра, из-за которой не сыграет на Кубке конфедераций.

– Почему так часто травмируется Дзагоев?

– По данным медицинского комитета УЕФА, на минувшем чемпионате Европы самым распространенным повреждением была травма задней поверхности бедра. Как раз как у Дзагоева. Повреждение неприятное и не позволяющее полноценно тренироваться. Обычно после таких травм игроки восстанавливаются долго. Уверен, врачи ЦСКА не будут форсировать процесс, и скоро мы увидим Алана в полноценных кондициях.

В нынешнем сезоне чемпионата России Дзагоев провел 15 матчей, в которых забил три гола и сделал пять результативных передач.