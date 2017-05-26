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  • Дементьев: «Если бы я хотел подставить Орлова, то сам бы первым делом выложил это все в интернет и получил бы заслуженный хайп»

Дементьев: «Если бы я хотел подставить Орлова, то сам бы первым делом выложил это все в интернет и получил бы заслуженный хайп»

26 мая 2017, 19:03
9

Спортивный журналист Кирилл Дементьев прокомментировал ситуацию с участием комментатора «Матч ТВ» Геннадия Орлова, который заявил, что федеральный телеканал стал банкротом и вывел из штата большую часть комментаторов.

Позднее Орлов опроверг данную информацию, назвав произошедшее провокацией.

«В сложившейся ситуации речи о какой-то провокации, конечно же, быть не может. Если вы видели запись, то могли убедиться, что это все было совершенно непроизвольно. Никто никого не собирался подставлять! Если кто-то будет говорить иначе, это неправда. Кто кого здесь мог подставить?! Лично я – Геннадия Сергеевича? Зачем мне это нужно? Если бы я хотел его подставить, то сам бы первым делом выложил это все в интернет под своим именем и получал бы заслуженный хайп.

А получается, что произошло наоборот – звонят мне и говорят, что я кого-то подставил. Вряд ли эта история для меня плюсовая. Я никого не собирался выставлять в каком-то свете, поскольку сам в некотором роде являюсь участником событий. Это все, что я могу сказать. Все остальное вы видели на пленке. Не думаю, что она нуждается в комментариях», – сказал Дементьев.

«За полтора года потратили трехгодичный бюджет». Что творится с «Матч ТВ»

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Орлов Геннадий
Комментарии (9)
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Chesn0k
1495815335
заговорщики спалились
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MDAR
1495817713
Одним словом идиоты.
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Диктор
1495821483
Да давно всем ясно что Орлов пиз......ол.
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rammax fcsm
1495821582
гена - дурачёк вякал, ты пискля подтявкивал, а жирный сидел и в телефон хитренько хмылился..... интересно, кто подставил?
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Taps
1495829386
Орлов - самый поганый нынче комментатор. Пора ему замолчать.
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