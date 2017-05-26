Арустамян: «Инициатором возвращения Бердыева в «Рубин» выступают спонсоры»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился мнением о возможном возвращении Курбана Бердыева в «Рубин». Напомним, ранее сообщалось, что о назначении специалиста на пост главного тренера казанской команды может быть объявлено уже в эту субботу.

«Инициатором возвращения Бердыева в «Рубин» выступают, прежде всего, спонсоры. Руководство и акционеры компании «ТАИФ» – она, насколько я понимаю, аккумулирует все деньги, которые идут в «Рубин» – лоббируют назначение Бердыева.

Казань – город, богатый на различные футбольные течения, и другие влиятельные люди хотели бы видеть в «Рубине» другого тренера, снова иностранца. Но заказывать музыку будет тот, кто заплатит.

Мы помним, как Бердыев уходил из «Рубина». Расставание вышло несколько скандальным, причем именно со стороны «Рубина» и республики. Возвращение Курбана Бердыева означает, что из противостояния с тем руководством он вышел победителем», – сказал Арустамян.