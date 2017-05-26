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  • Арустамян: «Инициатором возвращения Бердыева в «Рубин» выступают спонсоры»

Арустамян: «Инициатором возвращения Бердыева в «Рубин» выступают спонсоры»

26 мая 2017, 15:08
5

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился мнением о возможном возвращении Курбана Бердыева в «Рубин». Напомним, ранее сообщалось, что о назначении специалиста на пост главного тренера казанской команды может быть объявлено уже в эту субботу.

«Инициатором возвращения Бердыева в «Рубин» выступают, прежде всего, спонсоры. Руководство и акционеры компании «ТАИФ» – она, насколько я понимаю, аккумулирует все деньги, которые идут в «Рубин» – лоббируют назначение Бердыева.

Казань – город, богатый на различные футбольные течения, и другие влиятельные люди хотели бы видеть в «Рубине» другого тренера, снова иностранца. Но заказывать музыку будет тот, кто заплатит.

Мы помним, как Бердыев уходил из «Рубина». Расставание вышло несколько скандальным, причем именно со стороны «Рубина» и республики. Возвращение Курбана Бердыева означает, что из противостояния с тем руководством он вышел победителем», – сказал Арустамян.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Ростов Бердыев Курбан Арустамян Нобель
Комментарии (5)
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oyabun
1495801412
Захочет ли сам Бердыев возвращаться в клуб, из которого его так нехорошо выставили?
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paracetamol
1495803152
Казань - город небогатый, потому что все богатство делится между чиновниками.
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simoron81
1495805536
Татары в призерах будут
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dok66
1495806480
Ждем субботы ! Как раз идут переговоры со спонсорами , к утру будет понятно .
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paparazzi-kazan
1495806929
Казань надеется и ждет Бердыева.
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