«Арсенал» предложил Санчесу новый контракт на 270 тысяч в неделю, игрок хочет 300 тысяч

Руководство «Арсенала» продолжает переговоры о продлении контракта с нападающим Алексисом Санчесом. По информации источника, «канониры» предложили 28-летнему чилийцу соглашение с недельным окладом в 270 тысяч фунтов стерлингов.

Сообщается, что сам игрок хочет получать 300 тысяч, но может согласиться на имеющееся предложение. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2018 года.

Отметим, что в услугах нападающего заинтересована «Бавария», которая готова заплатить за него 58 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Санчес провел за «Арсенал» в АПЛ 38 матчей, записав на свой счет 24 гола и восемь результативных передач.