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    «Арсенал» предложил Санчесу новый контракт на 270 тысяч в неделю, игрок хочет 300 тысяч

    Руководство «Арсенала» продолжает переговоры о продлении контракта с нападающим Алексисом Санчесом. По информации источника, «канониры» предложили 28-летнему чилийцу соглашение с недельным окладом в 270 тысяч фунтов стерлингов.

    Сообщается, что сам игрок хочет получать 300 тысяч, но может согласиться на имеющееся предложение. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2018 года.

    Отметим, что в услугах нападающего заинтересована «Бавария», которая готова заплатить за него 58 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Санчес провел за «Арсенал» в АПЛ 38 матчей, записав на свой счет 24 гола и восемь результативных передач.

    Источник: Daily Mail

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    26.05.2017 01:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 26 мая 2017, 10:28

      Из за 10% упускать одно из светлых пятен черного уныния ? НЕ СКУПИТЕСЬ!

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 26 мая 2017, 03:58

      Дайте ему сколько просит.. Парень игрой заслужил повышение з/п.

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