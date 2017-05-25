Глушаков: «Дзюба поздравил меня с чемпионством»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил его с завоеванием золотой медали РФПЛ.
Отметим, что ранее хавбек на своей странице в твиттере подшутил над сине-бело-голубыми, выложив фото с чемпионским кубком на фоне газона стадиона «Санкт-Петербург» и сопроводив его подписью «Зенит», когда отмечать-то будем?».
– Коллаж со стадиона в Санкт-Петербурге сами сделали вчера?
– Попросил ребят. Я же все по делу, только предложил. Ничего такого не сказал. Мы договаривались год назад, но как-то не пошло (смеется).
– Как отреагировали игроки «Зенита»?
– Никак.
– А Дзюба что-нибудь сказал?
– Нет. Зато поздравил с чемпионством.
Источник: «Спорт-Экспресс»