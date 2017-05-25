Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Глушаков: «Дзюба поздравил меня с чемпионством»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил его с завоеванием золотой медали РФПЛ.

    Отметим, что ранее хавбек на своей странице в твиттере подшутил над сине-бело-голубыми, выложив фото с чемпионским кубком на фоне газона стадиона «Санкт-Петербург» и сопроводив его подписью «Зенит», когда отмечать-то будем?».

    – Коллаж со стадиона в Санкт-Петербурге сами сделали вчера?

    – Попросил ребят. Я же все по делу, только предложил. Ничего такого не сказал. Мы договаривались год назад, но как-то не пошло (смеется).

    – Как отреагировали игроки «Зенита»?

    – Никак.

    – А Дзюба что-нибудь сказал?

    – Нет. Зато поздравил с чемпионством.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.05.2017 20:02
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 25 мая 2017, 22:14

      Главное, чтобы как Игуаин с Дибалой не целовались, а так то - да пусть)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 25 мая 2017, 20:47

      Уже второй раз одну и туже байку катают. Писать больше не о чем или мозгов у бомбардира как обычно....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 25 мая 2017, 20:34

      Ну а-щщщщ-е . Событие № 1

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 25 мая 2017, 20:24

      Ой,нашли о чем писать!!!!!!!!!!! А Дзюба -это кто?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone > klifS 25 мая 2017, 20:41

      Да,не дочитал.......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 25 мая 2017, 20:21

      Кому нужны его сраные поздравления.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 мая 2017, 20:14

      Ничего его неискренние поздравления не стоят.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11