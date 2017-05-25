Глушаков: «Дзюба поздравил меня с чемпионством»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил его с завоеванием золотой медали РФПЛ.

Отметим, что ранее хавбек на своей странице в твиттере подшутил над сине-бело-голубыми, выложив фото с чемпионским кубком на фоне газона стадиона «Санкт-Петербург» и сопроводив его подписью «Зенит», когда отмечать-то будем?».

– Коллаж со стадиона в Санкт-Петербурге сами сделали вчера?

– Попросил ребят. Я же все по делу, только предложил. Ничего такого не сказал. Мы договаривались год назад, но как-то не пошло (смеется).

– Как отреагировали игроки «Зенита»?

– Никак.

– А Дзюба что-нибудь сказал?

– Нет. Зато поздравил с чемпионством.