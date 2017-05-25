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Глушаков: «Дзюба поздравил меня с чемпионством»

25 мая 2017, 20:02
7

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил его с завоеванием золотой медали РФПЛ.

Отметим, что ранее хавбек на своей странице в твиттере подшутил над сине-бело-голубыми, выложив фото с чемпионским кубком на фоне газона стадиона «Санкт-Петербург» и сопроводив его подписью «Зенит», когда отмечать-то будем?».

– Коллаж со стадиона в Санкт-Петербурге сами сделали вчера?

– Попросил ребят. Я же все по делу, только предложил. Ничего такого не сказал. Мы договаривались год назад, но как-то не пошло (смеется).

– Как отреагировали игроки «Зенита»?

– Никак.

– А Дзюба что-нибудь сказал?

– Нет. Зато поздравил с чемпионством.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем Глушаков Денис
Комментарии (7)
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Диктор
1495732479
Ничего его неискренние поздравления не стоят.
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DZHEK_VOROBEY1987
1495732911
Кому нужны его сраные поздравления.
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Mahone
1495733077
Ой,нашли о чем писать!!!!!!!!!!! А Дзюба -это кто?
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dok66
1495733686
Ну а-щщщщ-е . Событие № 1
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RedWhiteFans2
1495734428
Уже второй раз одну и туже байку катают. Писать больше не о чем или мозгов у бомбардира как обычно....
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xLINDAx
1495739698
Главное, чтобы как Игуаин с Дибалой не целовались, а так то - да пусть)
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