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    Глушаков с кубком РФПЛ – «Зениту»: «Когда отмечать-то будем?»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков на своей странице в твиттере выложил фото с кубком чемпиона РФПЛ на фоне поля стадиона «Санкт-Петербург», обратившись к «Зениту».

    «Зенит», когда отмечать-то будем?» – написал Глушаков.

    Отметим, что по итогам нынешнего сезона «Спартак» стал чемпионом России, завоевав золотые медали РФПЛ впервые с 2001 года.

    Источник: Twitter

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    24.05.2017 22:23
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    Комментарии63
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 25 мая 2017, 18:07

      В октябре прошлого года «Зенит» опубликовал ироничное сообщение в социальной сети в адрес Глушакова в ответ на его сообщение по поводу долгого строительства стадиона.



      «Впереди ещё 10 лет игр на “Петровском”, успеем отыграться. А пока держитесь там. Хорошего настроения вашему новому подрядчику», — написал тогда футболист, отреагировав в социальной сети на видео, которое опубликовал «Зенит» под названием «Как мы убивали “Спартак”».




      «Договорились, отметим 23-летие вместе!» — таков был ответ пресс-службы «Зенита», которая намекнула об отсутствии на тот момент трофеев у «Спартака» с 2003 года.



      Глушаков, который в составе «Спартака» этой весной выиграл чемпионат России, сегодня обратился к пресс-службе «Зенита», написав: «Когда отмечать-то будем?».

      2
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    • ...
      Рейтинг: +30

      Дмитрий_Kaзаков 25 мая 2017, 17:58

      Когда ЧМ или Евро выиграете, вот тогда отмечайте.....

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 25 мая 2017, 17:03

      Про мясо то все уже забыли, так они суют свои рыла везде, чтобы напомнить, чемпионат уже в истории, ждите дюлей в ЛЧ, вы там давно не были, супостаты, огребете по полной, а этот кубок вам не долго держать в руках !

      -3
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 25 мая 2017, 16:58

      обрезки вдохновились не на шутку, выстрелили случайно, ну и что, у нас будет новое поле на самом грандиозном и красивом стадионе, одном из лучших в мире, на их чиповом стадионе показать то особо нечего, картинка то выглядит унизительно для Спартака на самом деле, смех да и только

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 25 мая 2017, 16:53

      Ничего , недолго будете радоваться, мы вас кстати не подкалывали, да Зенит проходит трансформацию после потери Халка, Витцеля и Гарая, у ЦСКА и Краснодара спад, Ростов перестраивается, но всё пройдёт и будете опять на своём седьмом месте

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      drago922 25 мая 2017, 16:50

      с шампанским в кубке то )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1847

      mahan 25 мая 2017, 15:17

      Раз, два, три зенитушка СО...И

      2
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 25 мая 2017, 14:21

      Ну о-очень много глушакова..., о-очень ...

      3
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 25 мая 2017, 13:31

      Дениска молодец. Я бы на его месте ещё дзюбу поздравил бы. Отдельно.

      2
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      Рейтинг: +88

      hans6978T 25 мая 2017, 13:07

      Это же монтаж))))

      -1
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