Глушаков с кубком РФПЛ – «Зениту»: «Когда отмечать-то будем?»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков на своей странице в твиттере выложил фото с кубком чемпиона РФПЛ на фоне поля стадиона «Санкт-Петербург», обратившись к «Зениту».

«Зенит», когда отмечать-то будем?» – написал Глушаков.

Отметим, что по итогам нынешнего сезона «Спартак» стал чемпионом России, завоевав золотые медали РФПЛ впервые с 2001 года.