Глушаков с кубком РФПЛ – «Зениту»: «Когда отмечать-то будем?»

В октябре прошлого года «Зенит» опубликовал ироничное сообщение в социальной сети в адрес Глушакова в ответ на его сообщение по поводу долгого строительства стадиона.
«Впереди ещё 10 лет игр на “Петровском”, успеем отыграться. А пока держитесь там. Хорошего настроения вашему новому подрядчику», — написал тогда футболист, отреагировав в социальной сети на видео, которое опубликовал «Зенит» под названием «Как мы убивали “Спартак”».
«Договорились, отметим 23-летие вместе!» — таков был ответ пресс-службы «Зенита», которая намекнула об отсутствии на тот момент трофеев у «Спартака» с 2003 года.
Глушаков, который в составе «Спартака» этой весной выиграл чемпионат России, сегодня обратился к пресс-службе «Зенита», написав: «Когда отмечать-то будем?».
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков на своей странице в твиттере выложил фото с кубком чемпиона РФПЛ на фоне поля стадиона «Санкт-Петербург», обратившись к «Зениту».
«Зенит», когда отмечать-то будем?» – написал Глушаков.
Отметим, что по итогам нынешнего сезона «Спартак» стал чемпионом России, завоевав золотые медали РФПЛ впервые с 2001 года.
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— Denis Glushakov (@DGlushakov8) 24 мая 2017 г.