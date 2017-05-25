Нехайчик выйдет в старте «Оренбурга» против «СКА-Хабаровска»

Объявлены составы «СКА-Хабаровска» и «Оренбурга» на первый матч в борьбе за право выступления в Премьер-лиге в следующем сезоне.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Димидко, Удалый, Черевко, Никифоров, Казанков, Карасев, Лескано, Астафьев, Микуцкис.

Запасные: Криворучко, Калинский, Киреев, Друзин, Плетин, Иванов, Кобялко.

«Оренбург»: Руденко, Полуяхтов, Сиваков, Воробьев, Парняков, Малых, Нехайчик, Афонин, Благо, Лобжанидзе, Ойеволе.

Запасные: Абакумов, Жунич, Саная, Бреев, Коронов, Бордачев, Попович.

Встреча состоится в четверг, 25 мая, в 12:00 по московскому времени. Ответная игра состоится 28 мая в Оренбурге.