Мостовой верит в успех «Спартака» в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что красно-белые в следующем сезоне могут повторить нынешний успех, завоевав чемпионский титул.

«Если в «Зените», ЦСКА и «Краснодаре» ничего не поменяется, то «Спартак» и в следующем сезоне может стать чемпионом, поскольку пока не видно команд, которые сильнее его. Хотя в нашем чемпионате происходит очень много странных вещей. Например, поражение красно-белых в матче с «Арсеналом» в последнем туре.

Что ждет команду Карреры в Лиге чемпионов? От хорошего футболиста никто никогда не откажется. «Спартак», по российским меркам, хорошо укомплектован, лучше, чем кто бы то ни было в РФПЛ, но при отсутствии в составе Промеса или Зе Луиша, показавшего себя во всей красе, могут возникнуть проблемы. Думаю, что у «Спартака» должно получиться в Лиге чемпионов. Есть свой стадион, который является одним из лучших в России, преданные болельщики, наконец-то дождавшиеся чемпионства. Федун на седьмом небе от счастья. Любой каприз Карреры под Лигу чемпионов будет исполнен.

Что нужно менять «Зениту»? Много чего. Не знаю, в чем заключается философия «Зенита». Просто вижу, что клуб каждый год тратит уйму денег на трансферы, а выше третьего места в чемпионате подняться не может, в еврокубках тоже вылетает на ранних стадиях. Непонятно, почему Шатов не играет. Хотя в том же матче второго круга со «Спартаком» он сделал больше, чем вся команда», – сказал Мостовой.

Напомним, «Спартак» стал чемпионом впервые с 2001 года.