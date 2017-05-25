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    Мостовой верит в успех «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что красно-белые в следующем сезоне могут повторить нынешний успех, завоевав чемпионский титул.

    «Если в «Зените», ЦСКА и «Краснодаре» ничего не поменяется, то «Спартак» и в следующем сезоне может стать чемпионом, поскольку пока не видно команд, которые сильнее его. Хотя в нашем чемпионате происходит очень много странных вещей. Например, поражение красно-белых в матче с «Арсеналом» в последнем туре.

    Что ждет команду Карреры в Лиге чемпионов? От хорошего футболиста никто никогда не откажется. «Спартак», по российским меркам, хорошо укомплектован, лучше, чем кто бы то ни было в РФПЛ, но при отсутствии в составе Промеса или Зе Луиша, показавшего себя во всей красе, могут возникнуть проблемы. Думаю, что у «Спартака» должно получиться в Лиге чемпионов. Есть свой стадион, который является одним из лучших в России, преданные болельщики, наконец-то дождавшиеся чемпионства. Федун на седьмом небе от счастья. Любой каприз Карреры под Лигу чемпионов будет исполнен.

    Что нужно менять «Зениту»? Много чего. Не знаю, в чем заключается философия «Зенита». Просто вижу, что клуб каждый год тратит уйму денег на трансферы, а выше третьего места в чемпионате подняться не может, в еврокубках тоже вылетает на ранних стадиях. Непонятно, почему Шатов не играет. Хотя в том же матче второго круга со «Спартаком» он сделал больше, чем вся команда», – сказал Мостовой.

    Напомним, «Спартак» стал чемпионом впервые с 2001 года.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    25.05.2017 10:05
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 25 мая 2017, 22:28

      Тот кто поставил мне минус ДЕБИЛ, потому, что это цитата из произведения Грибоедова...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 25 мая 2017, 20:35

      Блажен кто верует, тепло ему на свете! —" (Грибоедов А С)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 25 мая 2017, 17:01

      Всем бы хотелось верить.
      Игра проверит.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      salvor1986 25 мая 2017, 17:00

      После 1-18 любой результат будет считаться успехом

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 25 мая 2017, 15:55

      Мостовой - левый эксперт какой-то. Недавно видел, как он был экспертом по хоккейному матчу. Ну смешно же. Зачем так портить репутацию себя? Хороший же футболист был.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      Mr_Digorec 25 мая 2017, 14:33

      Верю в достойное выступление....по крайней мере,не хуже прошлогоднего Ростова.....)) очень хочется верить,что Спартак не подкачает....

      -1
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      Рейтинг: +155

      ewgen1986 > Mr_Digorec 25 мая 2017, 17:43

      Плохое сравнение. В Ростове мужики с яйцами играют, а Спартак более нежный.

      1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 25 мая 2017, 13:31

      Я тоже верю,Мостовой единственный игрок кого признали в Испании,в Европе,ЦАРЬ!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +116

      Pirboy 25 мая 2017, 13:09

      Уважаемый , Александр Владимирович "не говори гоп пока не перепрыгнешь", удачи.

      0
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 25 мая 2017, 12:56

      Не надо ля ля Саша. Тульский Арсенал в три раза сильнее спартака.

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      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 25 мая 2017, 12:52

      Распродали всех звезд (Халка, Витселя, Гарая), на которых была построена игра и накупили бревен, а он говорит Зенит тратит уйму денег на транферы?? Отличный эксперт из него.

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