Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мостовой верит в успех «Спартака» в Лиге чемпионов

25 мая 2017, 10:05
15

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что красно-белые в следующем сезоне могут повторить нынешний успех, завоевав чемпионский титул.

«Если в «Зените», ЦСКА и «Краснодаре» ничего не поменяется, то «Спартак» и в следующем сезоне может стать чемпионом, поскольку пока не видно команд, которые сильнее его. Хотя в нашем чемпионате происходит очень много странных вещей. Например, поражение красно-белых в матче с «Арсеналом» в последнем туре.

Что ждет команду Карреры в Лиге чемпионов? От хорошего футболиста никто никогда не откажется. «Спартак», по российским меркам, хорошо укомплектован, лучше, чем кто бы то ни было в РФПЛ, но при отсутствии в составе Промеса или Зе Луиша, показавшего себя во всей красе, могут возникнуть проблемы. Думаю, что у «Спартака» должно получиться в Лиге чемпионов. Есть свой стадион, который является одним из лучших в России, преданные болельщики, наконец-то дождавшиеся чемпионства. Федун на седьмом небе от счастья. Любой каприз Карреры под Лигу чемпионов будет исполнен.

Что нужно менять «Зениту»? Много чего. Не знаю, в чем заключается философия «Зенита». Просто вижу, что клуб каждый год тратит уйму денег на трансферы, а выше третьего места в чемпионате подняться не может, в еврокубках тоже вылетает на ранних стадиях. Непонятно, почему Шатов не играет. Хотя в том же матче второго круга со «Спартаком» он сделал больше, чем вся команда», – сказал Мостовой.

Напомним, «Спартак» стал чемпионом впервые с 2001 года.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит ЦСКА Краснодар Мостовой Александр
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Диктор
1495698889
Согласен полностью-Шатов переходи в Спартак,и я лично тоже верю что в Лиге Чемпионов у Спартака все получится.
Ответить
Микояновский мясокомбинат
1495702449
Мостовой верит в успех «Спартака» в Лиге чемпионов исключительно в виде свиньи на вертеле.))))
Ответить
and4ever86
1495703633
Мостовой был хорошим футболистом, но он просто отвратительный эксперт!
Ответить
Shaitan.
1495705978
Распродали всех звезд (Халка, Витселя, Гарая), на которых была построена игра и накупили бревен, а он говорит Зенит тратит уйму денег на транферы?? Отличный эксперт из него.
Ответить
neveldomha
1495706170
Не надо ля ля Саша. Тульский Арсенал в три раза сильнее спартака.
Ответить
Mahone
1495708269
Я тоже верю,Мостовой единственный игрок кого признали в Испании,в Европе,ЦАРЬ!!!!!!
Ответить
Mr_Digorec
1495712018
Верю в достойное выступление....по крайней мере,не хуже прошлогоднего Ростова.....)) очень хочется верить,что Спартак не подкачает....
Ответить
bset
1495716937
Мостовой - левый эксперт какой-то. Недавно видел, как он был экспертом по хоккейному матчу. Ну смешно же. Зачем так портить репутацию себя? Хороший же футболист был.
Ответить
salvor1986
1495720828
После 1-18 любой результат будет считаться успехом
Ответить
subbotaspartak
1495720908
Всем бы хотелось верить. Игра проверит.
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
1
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
1
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Все новости
Все новости
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
1
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
3
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
2
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
Вчера, 20:34
2
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
Вчера, 19:54
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
Вчера, 19:38
9
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
Вчера, 19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
Вчера, 19:23
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
Вчера, 19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
Вчера, 18:42
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+