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    Смоллинг рад сменить заголовки газет о Манчестере на более позитивные

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг счастлив, что своей победой в Лиге Европы команда смогла улучшить настроение горожан после недавнего теракта на «Манчестер Арене».

    «Моуринью после матча был вне себя от радости. Внутри команды всегда говорили только об одном – победе в турнире. Мы даже не обсуждали других вариантов и с самого начала не оглядывались назад.

    Просто отлично, что мы смогли нашей победой сменить газетные заголовки о Манчестере на более позитивные и показать, что мы все вместе. Думаю, что это было видно во время минуты молчания перед матчем», – сказал Смоллинг.

    Финальный матч Лиги Европы «Аякс» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 0:2.

    Источник: Goal.com

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    25.05.2017 06:30
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