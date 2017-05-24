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    Нобоа получил двухматчевую дисквалификацию за удар ногой в спину соперника

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о наказании в адрес полузащитника «Ростова» Кристиана Нобоа, получившего красную карточку в матче 30-го тура РФПЛ против «Оренбурга» (0:2). Напомним, футболист ударил ногой в спину Михала Дуриша.

    «Мы рассмотрели удаление Дюриша и Нобоа. Дюриш дисквалифицирован на один матч, он пропустит матч в Красноярске, но примет участие в ответной встрече. Нобоа за удар соперника ногой в спину дисквалифицирован на две игры», – сказал Григорьянц.

    Ранее сообщалось, что Нобоа может покинуть «Ростов» по окончании сезона.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.05.2017 17:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 25 мая 2017, 11:34

      Бывает, подождем..

      0
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      Рейтинг: +186

      KROFF 24 мая 2017, 22:23

      Если бы шипами по черепу дал, то один матч получил бы, а так все по уму. Как у нас любит говорить один персонаж -"Нож(бутса) в спину"

      0
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 24 мая 2017, 20:37

      слабое наказание, значит можно бить ногой по спине

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