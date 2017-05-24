Нобоа получил двухматчевую дисквалификацию за удар ногой в спину соперника

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о наказании в адрес полузащитника «Ростова» Кристиана Нобоа, получившего красную карточку в матче 30-го тура РФПЛ против «Оренбурга» (0:2). Напомним, футболист ударил ногой в спину Михала Дуриша.

«Мы рассмотрели удаление Дюриша и Нобоа. Дюриш дисквалифицирован на один матч, он пропустит матч в Красноярске, но примет участие в ответной встрече. Нобоа за удар соперника ногой в спину дисквалифицирован на две игры», – сказал Григорьянц.

Ранее сообщалось, что Нобоа может покинуть «Ростов» по окончании сезона.