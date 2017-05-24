Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Песков: «Речь об отказе от легионеров на президентском совете не шла»

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал согласие Владимира Путина на стопроцентное импортозамещение легионеров в российском футболе. По словам Пескова, этот вопрос требует проработки.

    «Собственно, действительно, речь шла о том, что выращивать собственных спортсменов, это и затратно, затратно с точки зрения средств, с точки зрения времени, с точки зрения ресурсов тренерских, и что порой бывает гораздо легче решить вопросы путем покупки каких-то уже готовых, выращенных легионеров. Действительно, Путин согласился с тем, что такая проблема есть, вместе с тем речь шла о том, что нужно достаточно гибко этот вопрос проработать, а о каких-то конкретных решениях речи не шло», – сказал Песков.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.05.2017 14:45
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 25 мая 2017, 07:46

      Дешифровщик херов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 25 мая 2017, 05:48

      А. Градский: Новый лидер в пустыню лыжню проложил. Все на лыжи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      STALKER27 24 мая 2017, 20:48

      Поздно...ляпнули, теперь разгребайте
      Интерпретаторы херовы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 мая 2017, 18:22

      Президенту и правительству наверное больше нечем заняться как футболом или еще чем то на это есть мин спорт пусть он занимаются и решают где чего и как Президенту надо просто запретить тратить гос-ные деньги на футбол и пусть тогда выживают те команды которые смогут сами зарабатывать а не пользоваться карточками ХАЛВА

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 24 мая 2017, 18:05

      Пусть импортозаместят свои Мерсы на УАЗы.И название подходящее "Патриот".А то после последнего импортозамещения уже не колбаса пишут,а колбасный продукт.Ещё раз заместят,и будут просто писать-продукт.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 24 мая 2017, 16:51

      Поздняк метаться ! ВЛМуть уже начал действовать ! Импорту конец !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 24 мая 2017, 16:27

      Молодец Песков. Интересно, фразу "Идите все в жопу" он тоже смог бы так же "достоверно" интерпретировать?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 > momwig_ 24 мая 2017, 16:49

      Легко ! Это его работа .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      aam 24 мая 2017, 16:15

      натурализовать всех и баста...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 24 мая 2017, 14:49

      ЖАЛКО

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11