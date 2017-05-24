Песков: «Речь об отказе от легионеров на президентском совете не шла»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал согласие Владимира Путина на стопроцентное импортозамещение легионеров в российском футболе. По словам Пескова, этот вопрос требует проработки.

«Собственно, действительно, речь шла о том, что выращивать собственных спортсменов, это и затратно, затратно с точки зрения средств, с точки зрения времени, с точки зрения ресурсов тренерских, и что порой бывает гораздо легче решить вопросы путем покупки каких-то уже готовых, выращенных легионеров. Действительно, Путин согласился с тем, что такая проблема есть, вместе с тем речь шла о том, что нужно достаточно гибко этот вопрос проработать, а о каких-то конкретных решениях речи не шло», – сказал Песков.