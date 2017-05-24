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  • Песков: «Речь об отказе от легионеров на президентском совете не шла»

Песков: «Речь об отказе от легионеров на президентском совете не шла»

24 мая 2017, 14:45
10

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал согласие Владимира Путина на стопроцентное импортозамещение легионеров в российском футболе. По словам Пескова, этот вопрос требует проработки.

«Собственно, действительно, речь шла о том, что выращивать собственных спортсменов, это и затратно, затратно с точки зрения средств, с точки зрения времени, с точки зрения ресурсов тренерских, и что порой бывает гораздо легче решить вопросы путем покупки каких-то уже готовых, выращенных легионеров. Действительно, Путин согласился с тем, что такая проблема есть, вместе с тем речь шла о том, что нужно достаточно гибко этот вопрос проработать, а о каких-то конкретных решениях речи не шло», – сказал Песков.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (10)
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1495626552
ЖАЛКО
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aam
1495631715
натурализовать всех и баста...
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momwig_
1495632442
Молодец Песков. Интересно, фразу "Идите все в жопу" он тоже смог бы так же "достоверно" интерпретировать?
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dok66
1495633906
Поздняк метаться ! ВЛМуть уже начал действовать ! Импорту конец !
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андрей андреев
1495638355
Пусть импортозаместят свои Мерсы на УАЗы.И название подходящее "Патриот".А то после последнего импортозамещения уже не колбаса пишут,а колбасный продукт.Ещё раз заместят,и будут просто писать-продукт.
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Garrincha58
1495639357
Президенту и правительству наверное больше нечем заняться как футболом или еще чем то на это есть мин спорт пусть он занимаются и решают где чего и как Президенту надо просто запретить тратить гос-ные деньги на футбол и пусть тогда выживают те команды которые смогут сами зарабатывать а не пользоваться карточками ХАЛВА
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STALKER27
1495648114
Поздно...ляпнули, теперь разгребайте Интерпретаторы херовы
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Дядя Серёжа
1495680491
А. Градский: Новый лидер в пустыню лыжню проложил. Все на лыжи.
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77SAM
1495687563
Дешифровщик херов.
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