Шляхтин: «Вылет «Крыльев Советов» в ФНЛ стал шоком»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин поделился мнением о вылете самарской команды из российской Премьер-Лиги, а также высказался относительно будущего главного тренера Вадима Скрипченко.

«Наш вылет – это шок. Самара – футбольный город, Самарская область – футбольный регион. Мне непонятно, почему так произошло. Выводы будут сделаны, и они будут достаточно аргументированными. Будем работать, мы все это уже проходили. Я уже занимался возвратом клуба. Скрипченко? Мы анализируем произошедшее, тренер принял команду в непростое время. Уволить – это проще всего», – сказал функционер.

«Крылья Советов» по итогам сезона 2016/17 заняли 15-е место и вылетели в ФНЛ.

«Крылья Советов» вылетели из РФПЛ. Мы будем скучать?