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    Шляхтин: «Вылет «Крыльев Советов» в ФНЛ стал шоком»

    Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин поделился мнением о вылете самарской команды из российской Премьер-Лиги, а также высказался относительно будущего главного тренера Вадима Скрипченко.

    «Наш вылет – это шок. Самара – футбольный город, Самарская область – футбольный регион. Мне непонятно, почему так произошло. Выводы будут сделаны, и они будут достаточно аргументированными. Будем работать, мы все это уже проходили. Я уже занимался возвратом клуба. Скрипченко? Мы анализируем произошедшее, тренер принял команду в непростое время. Уволить – это проще всего», – сказал функционер.

    «Крылья Советов» по итогам сезона 2016/17 заняли 15-е место и вылетели в ФНЛ.

    «Крылья Советов» вылетели из РФПЛ. Мы будем скучать?

    Источник: ТАСС

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    24.05.2017 12:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16

      plaff77 25 мая 2017, 19:56

      Шоком было, когда ты Молло за 500 штук в Зенит отдал!

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > plaff77 26 мая 2017, 18:32

      ты ещё до сих пор веришь в это какие 500 о чём ты
      они скрыли реальную сумму что бы не платить огромные отступные сент-этьену XD а так то что продали ибру и молло да реально был шок и это одно из тех действий почему мы щас там где находимся! и многое другое

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