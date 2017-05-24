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Дзюба заявил, что может пропустить ЧМ-2018

24 мая 2017, 10:07
33

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба признался, что из-за травмы может пропустить чемпионат мира-2018. Форвард заявил, что испытывает проблемы с коленом.

— Как здоровье накануне Кубка конфедераций? Беспокоит колено?

— Ну, так скажем: пятьдесят на пятьдесят. Приемлемо, все под контролем. Но оно меня беспокоит. Боюсь пропустить чемпионат мира, если проблема усугубится. Сейчас, после чемпионата, в любом случае поеду в сборную, там буду консультироваться, посмотрим.

Конечно, я хочу играть в сборной — это огромная честь. Кубок конфедераций — раз в жизни, можно сказать, у России — так точно.

В нынешнем сезоне РФПЛ Дзюба записал на свой счет 13 голов в 26 матчах.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (33)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Чеба
1495609839
Не вздумай выздоравливать, Артем!
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KalterJax
1495609993
Хах) чувствуя очередной позор, слиться захотел!)
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piligrim1986
1495610582
лишь бы смол не захворал
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Freyk
1495612799
Не понимаю негативных комментариев. На данный момент у нас есть только один форвард более высокого уровня — это Федор Смолов, но у них на поле совершенно разная роль, поэтому Дзюба нужен команде. Если к 2018 году у нас кто-то заиграет ярче, то я только рад буду, но пока что такого не предвидится, поэтому остается надеяться, что Артем поправится.
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NEMETSRUS
1495612837
Удачи и здоровья
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Диктор
1495613818
Ну для нашей сборной это невелика потеря,думаю на игру это не отразится.
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srg38
1495617001
Плохо будет если Дзюбиньо пролетит эти турниры. Игрочишко, выздоравливай уже!
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Tostao
1495617640
Фаны плакали, рыдали, На себе волосья рвали! Нам и сборная не люба, Если нет в ней этой дзюбы!
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евгений сергеевичч
1495617693
он только сейчас понял то что у него обе ноги левые
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Atom2020
1495618150
На хрен ты сдался "кривоногим пузанам" ... на тебя смотреть тошно, деревяшка тупоголовая ...
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