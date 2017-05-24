Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзюба заявил, что может пропустить ЧМ-2018

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба признался, что из-за травмы может пропустить чемпионат мира-2018. Форвард заявил, что испытывает проблемы с коленом.

    — Как здоровье накануне Кубка конфедераций? Беспокоит колено?

    — Ну, так скажем: пятьдесят на пятьдесят. Приемлемо, все под контролем. Но оно меня беспокоит. Боюсь пропустить чемпионат мира, если проблема усугубится. Сейчас, после чемпионата, в любом случае поеду в сборную, там буду консультироваться, посмотрим.

    Конечно, я хочу играть в сборной — это огромная честь. Кубок конфедераций — раз в жизни, можно сказать, у России — так точно.

    В нынешнем сезоне РФПЛ Дзюба записал на свой счет 13 голов в 26 матчах.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.05.2017 10:07
    Рекомендуем
    Комментарии33
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 24 мая 2017, 20:03

      Грустно читать, как один из лучших на данный момент игроков сборной говорит, что в жизни России (ни много ни мало) этот Кубок Конфедераций единственный.
      Настрой какой-то неправильный совсем.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      Dmirubo 24 мая 2017, 16:57

      Если он сразу намерен пропустить домашний чемпионат мира в 2018, то думаю, что и на Кубок Конфедерации его не следует звать. А то сыграет там только на 50% от своих возможностей. Пусть лучше Бухаров сыграет вместо него. Такой же по габаритам, но более техничный в плане того, что может отличный голевой пас дать.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Dmirubo 24 мая 2017, 17:18

      Согласен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 24 мая 2017, 16:30

      Может пропустить,а тебя туда позовут или возьмут мячи подавать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 24 мая 2017, 15:58

      Без тебя справяться,Смолов есть и еще много кто,тот же Бухаров хуже не сыграет,молодежь не разбалованная есть

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 мая 2017, 15:50

      не велика потеря

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 24 мая 2017, 14:38

      У нас баба работала одна,,тоже Дзюба. На нее смотрел и тут же вспоминал игрочишку. Такая же кривоногая))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2862

      nemolod 24 мая 2017, 14:33

      Что толку от травмированного футболиста-не понимаю позиции главного тренера-уж лучше сейчас поставить молодого ,без травм форварда,который как раз приобретет опыт выступления на крупном турнире и на следующий сезон точно будет в основе!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2389

      serglider 24 мая 2017, 14:25

      Пусть лечит колено, в сборной на его позиции есть кому играть...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 24 мая 2017, 12:29

      На хрен ты сдался "кривоногим пузанам" ... на тебя смотреть тошно, деревяшка тупоголовая ...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1168

      Argon 24 мая 2017, 12:27

      Это, чтоб потом можно было отмазаться, мол я же говорил, что у меня травма ... и т.д.. Вечно нашей сборной, что-то мешает, то понос, то яйца ...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11