Дзюба заявил, что может пропустить ЧМ-2018

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба признался, что из-за травмы может пропустить чемпионат мира-2018. Форвард заявил, что испытывает проблемы с коленом.

— Как здоровье накануне Кубка конфедераций? Беспокоит колено?

— Ну, так скажем: пятьдесят на пятьдесят. Приемлемо, все под контролем. Но оно меня беспокоит. Боюсь пропустить чемпионат мира, если проблема усугубится. Сейчас, после чемпионата, в любом случае поеду в сборную, там буду консультироваться, посмотрим.

Конечно, я хочу играть в сборной — это огромная честь. Кубок конфедераций — раз в жизни, можно сказать, у России — так точно.

В нынешнем сезоне РФПЛ Дзюба записал на свой счет 13 голов в 26 матчах.