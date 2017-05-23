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  • Прядкин: «Оптимальное количество трансляций – два матча за тур. Остальное болельщик может купить»

Прядкин: «Оптимальное количество трансляций – два матча за тур. Остальное болельщик может купить»

23 мая 2017, 21:38
21

Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о количестве трансляций футбольных матчей Премьер-лиги. По словам функционера, количество показанных игр в туре можно сократить до двух.

«Сейчас около ста матчей были показаны на общедоступном канале, то есть в среднем 3,3 матча за тур. С точки зрения пропаганды футбола это хорошо. Но с точки зрения коммерции – это достаточно большое количество. Считаем, что оптимальное количество – два матча за тур. Остальное болельщик, если он любит свою команду, может купить. Мы считаем, что в России должна быть комбинированная модель, которая бы подразумевала трансляцию как в платном, так и открытом доступе. Эта модель для нас наиболее оптимальна», – сказал Прядкин в интервью RNS.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (21)
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Qranat
1495565047
К.л.о.у.н... Два матча из тура, в которых нам опять будут навязывать тошнотворные адм. ресурсные клубы Москвы и Питера ??? Ну конечно, решалам МАТЧ ТВ, на котором работают все болельщики ЦСКА, Спартака, Зенита и Локо с Динамо, региональные команды не интересны и по-этому болельщики Урала, Ростова и Уфы должны будут еще и платить Черданцевым с Кандиллаки за ангажированность к богатым и имеющим крышу, а через них и Прядкину. Свинство, ей богу... А этот Прядкин знает о реальных доходах болельщиков не столичных команд, считающих копейки после оплаты услуг Газпромов, Россетей, РЖД с Лукойлом ??? Господин МУТКО тоже так считает ? Нет слов - ничего не меняется в нашем футболе... одно словоблудие.
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STAFOR13
1495565168
кто его слушать будет? наоборот нужно поднимать трансляции, что бы люди больше интересовались футболом, налаживать наш футбол, он так говорит как будто у нас всё норм с этим, а стадионы полупустые
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Fanfurik
1495565435
Вот урод сами там деньги лопатой грызете,у простого народа откуда деньги а ???
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ruverzema29rus
1495565726
скоро в Думе рассматривать будут...
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Masteralex
1495565885
в принципе за тур больше 2 интересных матчей редко бывает, но когда матчи начинаются в разное время почему бы не показать? за деньги их все равно никто не купит, показывать какую-нибудь фигню, когда идёт матч толку особого нет
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Казак88
1495566987
За иные "странные" матчи болельщикам надо доплачивать!
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alp
1495568883
за такое гэ пусь прядкин платит
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monkey1958
1495572080
Г-н Прядкин, с вашей зарплатой и любовью к футболу, можно купить пару матчей. Более за сезон вам не интересно смотреть. Вам лишь бы карман был полон. Вы антиболельщик и вам насрать на народ, у которого не везде есть другие каналы и деньги. Вы просто опять загоняете футбол в задницу.
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+50/-50
1495573289
Он явно не знает зарплаты в России. Он, наверное думает, что в каждом областном центре есть метро, эдак, станций на 20. Презик РФПЛ не на своём месте. -" Но с точки зрения коммерции". Так иди в коммерцию, в футболе тебе делать нечего. Уже кто-то давал совет учителям и врачам идти в коммерцию, если денег не хватает. Вот только забыл кто.
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KalterJax
1495611611
Хорошо, а что делать болелам, которые живут в регионах и не имеют возможности посещать матчи и у которых ,извините, зарплата не такая как у вас ! Вот я поражаюсь, наши верха живут как будто в своём мире и не замечают что твориться в России! Каждую проблему хотят решить не за свой счёт, а за счёт народа! Хотите привлечь болельщиков на трибуны? сделайте футбол модным в стране, организовывайте акции, бесплатный транспорт , скидки на билеты, всякие поощрения для семей, делайте хоть что-нибудь! а то ,как говориться пи....еть, не мешки ворочать! А пока что, люди не ходят на матчи из-за общих представлений об этом! быдло болельщики, шмоны при входе на стадик, неудобное время начала матчей, кривоногие футболисты миллионеры, холод и слякоть на трибунах в холодные времена года! Футбол в нашей стране это тот продукт, на который тратить деньги ни кому не хочется! у нас и без футбола финансовых проблем хватает!
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