Прядкин: «Оптимальное количество трансляций – два матча за тур. Остальное болельщик может купить»

Хорошо, а что делать болелам, которые живут в регионах и не имеют возможности посещать матчи и у которых ,извините, зарплата не такая как у вас ! Вот я поражаюсь, наши верха живут как будто в своём мире и не замечают что твориться в России! Каждую проблему хотят решить не за свой счёт, а за счёт народа! Хотите привлечь болельщиков на трибуны? сделайте футбол модным в стране, организовывайте акции, бесплатный транспорт , скидки на билеты, всякие поощрения для семей, делайте хоть что-нибудь! а то ,как говориться пи....еть, не мешки ворочать! А пока что, люди не ходят на матчи из-за общих представлений об этом! быдло болельщики, шмоны при входе на стадик, неудобное время начала матчей, кривоногие футболисты миллионеры, холод и слякоть на трибунах в холодные времена года! Футбол в нашей стране это тот продукт, на который тратить деньги ни кому не хочется! у нас и без футбола финансовых проблем хватает!
Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о количестве трансляций футбольных матчей Премьер-лиги. По словам функционера, количество показанных игр в туре можно сократить до двух.
«Сейчас около ста матчей были показаны на общедоступном канале, то есть в среднем 3,3 матча за тур. С точки зрения пропаганды футбола это хорошо. Но с точки зрения коммерции – это достаточно большое количество. Считаем, что оптимальное количество – два матча за тур. Остальное болельщик, если он любит свою команду, может купить. Мы считаем, что в России должна быть комбинированная модель, которая бы подразумевала трансляцию как в платном, так и открытом доступе. Эта модель для нас наиболее оптимальна», – сказал Прядкин в интервью RNS.