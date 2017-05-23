Прядкин: «Оптимальное количество трансляций – два матча за тур. Остальное болельщик может купить»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о количестве трансляций футбольных матчей Премьер-лиги. По словам функционера, количество показанных игр в туре можно сократить до двух.

«Сейчас около ста матчей были показаны на общедоступном канале, то есть в среднем 3,3 матча за тур. С точки зрения пропаганды футбола это хорошо. Но с точки зрения коммерции – это достаточно большое количество. Считаем, что оптимальное количество – два матча за тур. Остальное болельщик, если он любит свою команду, может купить. Мы считаем, что в России должна быть комбинированная модель, которая бы подразумевала трансляцию как в платном, так и открытом доступе. Эта модель для нас наиболее оптимальна», – сказал Прядкин в интервью RNS.