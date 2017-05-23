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    Прядкин: «Оптимальное количество трансляций – два матча за тур. Остальное болельщик может купить»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о количестве трансляций футбольных матчей Премьер-лиги. По словам функционера, количество показанных игр в туре можно сократить до двух.

    «Сейчас около ста матчей были показаны на общедоступном канале, то есть в среднем 3,3 матча за тур. С точки зрения пропаганды футбола это хорошо. Но с точки зрения коммерции – это достаточно большое количество. Считаем, что оптимальное количество – два матча за тур. Остальное болельщик, если он любит свою команду, может купить. Мы считаем, что в России должна быть комбинированная модель, которая бы подразумевала трансляцию как в платном, так и открытом доступе. Эта модель для нас наиболее оптимальна», – сказал Прядкин в интервью RNS.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.05.2017 21:38
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 24 мая 2017, 10:40

      Хорошо, а что делать болелам, которые живут в регионах и не имеют возможности посещать матчи и у которых ,извините, зарплата не такая как у вас ! Вот я поражаюсь, наши верха живут как будто в своём мире и не замечают что твориться в России! Каждую проблему хотят решить не за свой счёт, а за счёт народа! Хотите привлечь болельщиков на трибуны? сделайте футбол модным в стране, организовывайте акции, бесплатный транспорт , скидки на билеты, всякие поощрения для семей, делайте хоть что-нибудь! а то ,как говориться пи....еть, не мешки ворочать! А пока что, люди не ходят на матчи из-за общих представлений об этом! быдло болельщики, шмоны при входе на стадик, неудобное время начала матчей, кривоногие футболисты миллионеры, холод и слякоть на трибунах в холодные времена года! Футбол в нашей стране это тот продукт, на который тратить деньги ни кому не хочется! у нас и без футбола финансовых проблем хватает!

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      Рейтинг: +24829

      dok66 24 мая 2017, 09:35

      Г-н Прядкин , прежде чем предлагать такую билиберду , озвучьте пож-та , а какую сумму собрала РФПЛ за трансляции платных матчей по итогам прошедшего сезона . И желательно в разрезе регионов и непосредственно матчей ! И второе : куда пошли эти деньги ? Себе на зарплату ?

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      Рейтинг: +971

      г.Онега 24 мая 2017, 08:32

      кто ???? кто будет платить за такой футбол??? сколько там по 550р в месяц? лучше уж на самом деле купить пакет Англии ,Италии ,Испании и смотреть красивый футбол с полными трибунами, чем на наш почти без болел как будто смотришь матч товарищеский

      1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 24 мая 2017, 05:26

      да за тот ценник что отдают за трансляции ТВ, дешевле купить больше матчей чемпа Англии иль Испании... Да и качество игры поприятнее... а свое импортозамещение за конский ценник пусть себе оставят...

      1
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      Рейтинг: +37

      ololoshka 24 мая 2017, 00:16

      да красава все правильно говорит,мы же умеем пользоваться сопками и AceStrem)

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 24 мая 2017, 00:01

      Он явно не знает зарплаты в России. Он, наверное думает, что в каждом областном центре есть метро, эдак, станций на 20. Презик РФПЛ не на своём месте. -" Но с точки зрения коммерции". Так иди в коммерцию, в футболе тебе делать нечего. Уже кто-то давал совет учителям и врачам идти в коммерцию, если денег не хватает. Вот только забыл кто.

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 23 мая 2017, 23:46

      Можно купить самогону у бабы Вали...

      1
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      Рейтинг: +83

      monkey1958 23 мая 2017, 23:41

      Г-н Прядкин, с вашей зарплатой и любовью к футболу, можно купить пару матчей. Более за сезон вам не интересно смотреть. Вам лишь бы карман был полон. Вы антиболельщик и вам насрать на народ, у которого не везде есть другие каналы и деньги. Вы просто опять загоняете футбол в задницу.

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      Рейтинг: +11234

      alp 23 мая 2017, 22:48

      за такое гэ пусь прядкин платит

      6
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      Рейтинг: +1318

      Казак88 23 мая 2017, 22:16

      За иные "странные" матчи болельщикам надо доплачивать!

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