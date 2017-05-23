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    Каррера: «Вопрос психологии и настроя на каждый матч очень важен, такие факторы нельзя недооценивать»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подчеркнул, что стоит уделять много внимания психологии и настрою футболистов. Специалист заявил, что остался недоволен качеством игры своих подопечных в матче 27-го тура РФПЛ с «Томью» (1:0), ставшим в итоге чемпионским для красно-белых.

    «Насколько важно для меня было услышать извинения от футболистов за игру с «Томью»? Таких извинений не было... Мне не понравилось то, как мы провели тот матч, и я все четко объяснил своим игрокам перед следующей тренировкой. Думаю, что они все правильно поняли. Вопрос психологии и настроя на каждый матч очень важен, такие факторы нельзя недооценивать, а мы тогда явно в этом плане недоработали. Меня это, мягко говоря, не порадовало», – сказал Каррера.

    Напомним, «Спартак» обеспечил себе золотые медали чемпионата России за три тура до его завершения. В оставшихся матчах красно-белые одержали две победы над «Амкаром» (1:0) и «Тереком» (3:0), и уступили «Арсеналу» (0:3).

    Источник: ТАСС

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    23.05.2017 15:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 23 мая 2017, 16:56

      Мы строились, строились,
      А перед Тулой расстроились.

      1
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 23 мая 2017, 16:44

      с арсеналом доволен что ли? наверняка поговорили по душам потом

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 мая 2017, 16:25

      И что сейчас после драки махать ... Нечего было сказать даже на пресс -конференции.... И это в ранге чемпиона ? А Арсенал ? Тоже никто не извинился ?

      1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 23 мая 2017, 16:03

      Тут ничего не поделаешь, играть матч в котором ты знаешь, что ты сильнее соперника парадоксально очень сложно для любой команды , по моему умение выигрывать матчи в такой ситуации это и есть пресловутый профессионализм.

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