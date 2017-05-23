Каррера: «Вопрос психологии и настроя на каждый матч очень важен, такие факторы нельзя недооценивать»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подчеркнул, что стоит уделять много внимания психологии и настрою футболистов. Специалист заявил, что остался недоволен качеством игры своих подопечных в матче 27-го тура РФПЛ с «Томью» (1:0), ставшим в итоге чемпионским для красно-белых.

«Насколько важно для меня было услышать извинения от футболистов за игру с «Томью»? Таких извинений не было... Мне не понравилось то, как мы провели тот матч, и я все четко объяснил своим игрокам перед следующей тренировкой. Думаю, что они все правильно поняли. Вопрос психологии и настроя на каждый матч очень важен, такие факторы нельзя недооценивать, а мы тогда явно в этом плане недоработали. Меня это, мягко говоря, не порадовало», – сказал Каррера.

Напомним, «Спартак» обеспечил себе золотые медали чемпионата России за три тура до его завершения. В оставшихся матчах красно-белые одержали две победы над «Амкаром» (1:0) и «Тереком» (3:0), и уступили «Арсеналу» (0:3).