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  • Пильгуй считает, что Ребров внес значительный вклад в чемпионство «Спартака»

Пильгуй считает, что Ребров внес значительный вклад в чемпионство «Спартака»

23 мая 2017, 15:36
6

Бывший вратарь сборной СССР Владимир Пильгуй заявил, что звания лучшего вратаря прошедшего сезона в Премьер-лиге достоин голкипер «Спартака» Артем Ребров. По его мнению, 33-летний страж ворот внес значительный вклад в победу красно-белых в чемпионате России.

«Голосую за Артема Реброва. Нельзя сказать, что он лучший, но благодаря его значительному вкладу «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом. В этом сезоне пальму первенства заслужил Ребров.

У нас много хороших вратарей. Игорь Акинфеев тут стоит особняком, конкурентов у него пока что нет, что в сборной, что в клубе. Но по этому сезону было бы правильно отдать приз лучшему вратарю Артему Реброву. Тяжело вспомнить какой-то конкретный его сэйв или матч. Но запомнилась вся его игра в целом – очень надежная, стабильная. Практически без ляпов, которые были свойственны ему в прошлых сезонах. Этот год он провел практически без ошибок. А если и были какие-то помарки, то они не влияли на результат», – сказал Пильгуй.

В завершившемся розыгрыше РФПЛ Ребров провел 28 поединков, пропустив 24 мяча, совершив 58 сэйвов и 14 встреч отыграв на ноль.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем
Комментарии (6)
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dok66
1495545616
Следующий год покажет его состоятельность как лучшего !
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Mahone
1495545766
Думаю прав Пильгуй но заслуга есть каждого игрока!!!!!!!!!!!!!
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NEON-SM
1495546952
хорошо стоял
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subbotaspartak
1495547954
Выручал много раз. Безотказ.
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Евгений Агеев
1495551541
Весьма ровный сезон у него вышел. Но в первом круге выручал больше. В целом мне нравится его игра. я бы и в сборной посмотрел.
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Seraffim
1495556801
Тема провел хороший сезон. Вообще, с приходом Карреры, к игрокам Спартака пришла уверенность и стабильность.
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