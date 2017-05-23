Пильгуй считает, что Ребров внес значительный вклад в чемпионство «Спартака»

Бывший вратарь сборной СССР Владимир Пильгуй заявил, что звания лучшего вратаря прошедшего сезона в Премьер-лиге достоин голкипер «Спартака» Артем Ребров. По его мнению, 33-летний страж ворот внес значительный вклад в победу красно-белых в чемпионате России.

«Голосую за Артема Реброва. Нельзя сказать, что он лучший, но благодаря его значительному вкладу «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом. В этом сезоне пальму первенства заслужил Ребров.

У нас много хороших вратарей. Игорь Акинфеев тут стоит особняком, конкурентов у него пока что нет, что в сборной, что в клубе. Но по этому сезону было бы правильно отдать приз лучшему вратарю Артему Реброву. Тяжело вспомнить какой-то конкретный его сэйв или матч. Но запомнилась вся его игра в целом – очень надежная, стабильная. Практически без ляпов, которые были свойственны ему в прошлых сезонах. Этот год он провел практически без ошибок. А если и были какие-то помарки, то они не влияли на результат», – сказал Пильгуй.

В завершившемся розыгрыше РФПЛ Ребров провел 28 поединков, пропустив 24 мяча, совершив 58 сэйвов и 14 встреч отыграв на ноль.