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    Пильгуй считает, что Ребров внес значительный вклад в чемпионство «Спартака»

    Бывший вратарь сборной СССР Владимир Пильгуй заявил, что звания лучшего вратаря прошедшего сезона в Премьер-лиге достоин голкипер «Спартака» Артем Ребров. По его мнению, 33-летний страж ворот внес значительный вклад в победу красно-белых в чемпионате России.

    «Голосую за Артема Реброва. Нельзя сказать, что он лучший, но благодаря его значительному вкладу «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом. В этом сезоне пальму первенства заслужил Ребров.

    У нас много хороших вратарей. Игорь Акинфеев тут стоит особняком, конкурентов у него пока что нет, что в сборной, что в клубе. Но по этому сезону было бы правильно отдать приз лучшему вратарю Артему Реброву. Тяжело вспомнить какой-то конкретный его сэйв или матч. Но запомнилась вся его игра в целом – очень надежная, стабильная. Практически без ляпов, которые были свойственны ему в прошлых сезонах. Этот год он провел практически без ошибок. А если и были какие-то помарки, то они не влияли на результат», – сказал Пильгуй.

    В завершившемся розыгрыше РФПЛ Ребров провел 28 поединков, пропустив 24 мяча, совершив 58 сэйвов и 14 встреч отыграв на ноль.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.05.2017 15:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +124

      Seraffim 23 мая 2017, 19:26

      Тема провел хороший сезон. Вообще, с приходом Карреры, к игрокам Спартака пришла уверенность и стабильность.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 23 мая 2017, 17:59

      Весьма ровный сезон у него вышел. Но в первом круге выручал больше. В целом мне нравится его игра. я бы и в сборной посмотрел.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 23 мая 2017, 16:59

      Выручал много раз.
      Безотказ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 23 мая 2017, 16:42

      хорошо стоял

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 23 мая 2017, 16:22

      Думаю прав Пильгуй
      но заслуга есть каждого игрока!!!!!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 мая 2017, 16:20

      Следующий год покажет его состоятельность как лучшего !

      2
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