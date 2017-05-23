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    Гаджиев может возглавить «Крылья Советов»

    В «Крыльях Советов» в ближайшее время могут произойти кадровые изменения. Сообщается, что на пост генерального директора клуба может прийти Денис Маслов, занимающий на данный момент пост исполнительного директора «Амкара».

    В этом случае самарскую команду может возглавить Гаджи Гаджиев, срок контракта которого с «Амкаром» истек по окончании минувшего чемпионата.

    Напомним, что под руководством нынешнего главного тренера Вадима Скрипченко «Крылья Советов» вылетели из РФПЛ, заняв 15-е место в турнирной таблице.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.05.2017 00:21
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 23 мая 2017, 07:28

      Накой хрен нам нужен Маслов , опять все развалит денег нахапает и свалит. Да и Хоттабыч тоже кидок ещё тот

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 23 мая 2017, 07:01

      Кто- то должен птенцов учить крыльями махать.

      1
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 23 мая 2017, 06:49

      Теперь уже до лампочки кто будет возглавлять

      0
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      Рейтинг: -17

      stifn1 23 мая 2017, 06:18

      Не нужен этот хатабыч , кидалово он.... Вспомните как он в свой онжы игроков начал сразу перетаскивать, Ч М О

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 23 мая 2017, 05:55

      Интересно будет посмотреть,вернет в Премьер Лигу КС

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 23 мая 2017, 05:16

      Деньги у Самары есть, а команда не получилась.

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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 23 мая 2017, 01:33

      Амкар должен тренер посолидней возглавлять.

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