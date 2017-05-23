Гаджиев может возглавить «Крылья Советов»

В «Крыльях Советов» в ближайшее время могут произойти кадровые изменения. Сообщается, что на пост генерального директора клуба может прийти Денис Маслов, занимающий на данный момент пост исполнительного директора «Амкара».

В этом случае самарскую команду может возглавить Гаджи Гаджиев, срок контракта которого с «Амкаром» истек по окончании минувшего чемпионата.

Напомним, что под руководством нынешнего главного тренера Вадима Скрипченко «Крылья Советов» вылетели из РФПЛ, заняв 15-е место в турнирной таблице.