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Гаджиев может возглавить «Крылья Советов»

23 мая 2017, 00:21
7

В «Крыльях Советов» в ближайшее время могут произойти кадровые изменения. Сообщается, что на пост генерального директора клуба может прийти Денис Маслов, занимающий на данный момент пост исполнительного директора «Амкара».

В этом случае самарскую команду может возглавить Гаджи Гаджиев, срок контракта которого с «Амкаром» истек по окончании минувшего чемпионата.

Напомним, что под руководством нынешнего главного тренера Вадима Скрипченко «Крылья Советов» вылетели из РФПЛ, заняв 15-е место в турнирной таблице.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Крылья Советов Гаджиев Гаджи
Комментарии (7)
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Павел Амурский
1495492433
Амкар должен тренер посолидней возглавлять.
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КЭТиК
1495505773
Деньги у Самары есть, а команда не получилась.
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Mahone
1495508118
Интересно будет посмотреть,вернет в Премьер Лигу КС
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stifn1
1495509539
Не нужен этот хатабыч , кидалово он.... Вспомните как он в свой онжы игроков начал сразу перетаскивать, Ч М О
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ЮЗИК
1495511373
Теперь уже до лампочки кто будет возглавлять
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Дядя Серёжа
1495512108
Кто- то должен птенцов учить крыльями махать.
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63_Camapa_63
1495513688
Накой хрен нам нужен Маслов , опять все развалит денег нахапает и свалит. Да и Хоттабыч тоже кидок ещё тот
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