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    Акинфеев: «Не хотелось терять Слуцкого, но Гончаренко справился с задачей. Оба тренера в этом сезоне внесли свою лепту»

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев подвел итог сезону РФПЛ-2016/17, в котором его команда финишировала на второй строчке в турнирной таблице. По ходу сезона главный тренер Леонид Слуцкий уступил должность Виктору Гончаренко.

    «Не могу сказать, что у нас по ходу сезона произошли глобальные изменения в тренерском штабе. Ушeл Слуцкий, но Гончаренко был с нами один год. Мы знали его требования, знали его как человека. Думаю, всe прошло гладко. Наверное, для нас это был большой плюс: если бы пришeл новый человек, который не знаком с ребятами, с клубом, с командой, то было бы намного тяжелее.

    Думаю, мы справились — и главный тренер, и игроки. Нам просто нужно было хорошо играть — вне зависимости от того, кто нас тренирует. Это была не такая глобальная проблема. На тот момент не хотелось терять тренера, но решение Леонида Викторовича было принято, и он ушeл. Виктор Михайлович справился со своей задачей. Я не люблю говорить, кто лучше, кто хуже. Оба тренера внесли в этом сезоне свою лепту», — сказал 31-летний футболист.

    Акинфеев занял первое место среди голкиперов в рейтинге 33-х лучших игроков РФПЛ минувшего сезона.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    22.05.2017 22:04
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +364

      neofizer 23 мая 2017, 12:28

      прав,Капитан!

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 мая 2017, 09:21

      Вообще ЦСКА очень грамотно подвел Гончаренко в главные тренеры . Сначала почти год в должности помощника , потом "стажировка" в роли главного в другой команде . И когда пришел главным - в самом деле и он знал ЦСКА , и игроки знали его . Удачи !

      1
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 23 мая 2017, 07:43

      Да

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 23 мая 2017, 06:27

      Очень хорошо что назначили Виктора Гончаренко!!!
      Для ЦСКА это шаг ВПЕРЁД и БОЛЬШОЙ!
      Слуцкий ИСЧЕРПАЛ своё время работы и не смог дальше содействовать развитию ЦСКА!
      Этот футбольный сезон 2016/17 был и стал самым СКАНДАЛЬНЫМ!
      Такого скандального сезона никогда у нас ещё НЕ БЫЛО, что при СССР, что при России.
      С учётом ВОПИЮЩЕГО судейского безобразия, которое творилось в этом сезоне благодаря Мутко и Будогосскому, - ЦСКА показал ОТЛИЧНЫЙ результат!
      ЦСКА РЕАЛЬНО не мог подняться ВЫШЕ с учётом всех сложившихся обстоятельств!
      Федун очень постарался и приложил свою руку к этому!
      Много делается в России для развития футбола, а БЕЗОБРАЗНОЕ судейство имени Будогосского ПЕРЕЧЁРКИВАЕТ все старания!
      Судейство Еськова, Вилкова, Безбородова, Егорова, Сельдякова, Иванова, Николаева, Карасёва, Сухого, Турбина и других - вам ещё одни примеры из ТЫСЯЧИ косяков российских арбитров и их КРЁСТНОГО отца - БЕССОВЕСТНОГО и СКАНДАЛЬНОГО судейства имени Будогосского, Бутенко, Баскакова, чиновников РФС, которые, всеми НЕПРАВДАМИ, ОПРАВДЫВАЮТ этот судейский БЕСПРЕДЕЛ в пользу Спартака, этих и других оскандалившихся судей!!!
      Судей НАДО КАРАТЬ БЕСПОЩАДНО за судейский произвол и судейские СКАНДАЛЫ!
      Общественность и болельщики справедливо ВОЗМУЩЕНЫ таким судейским произволом имени Будогосского и чиновников РФС, а Будогосский предлагает не обращать внимание на скандылы и несёт АХИНЕЮ!
      Именно Будогосский, Бутенко, Баскаков и чиновники РФС виновны и несут ПРЯМУЮ ответственность за все судейские СКАНДАЛЫ в нашем судействе!
      Пока судей не будут наказывать по справедливости за их СКАНДАЛЬНЫЕ судейства, до тех пор КРИМИНАЛ в судействе будет править КРИМИНАЛЬНЫМ баллом!
      Общественность имеет ПОЛНОЕ право выражать своё возмущение на судейский ПРОИЗВОЛ российских арбитров!
      Только объединив усилия общественности мы сможем добиться наказания арбитров за все судейские скандалы и ПРОИЗВОЛ в этом и в прошлом сезоне!

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 23 мая 2017, 05:57

      Одинаково,как играли,так и играют,УДАЧИ ЦСКА!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +387

      petlyra 23 мая 2017, 03:27

      Однозначно лучше.

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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 22 мая 2017, 23:47

      с гончаренко стало только лучше думаю в следующем сезоне будет еще лучше

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