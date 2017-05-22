Акинфеев: «Не хотелось терять Слуцкого, но Гончаренко справился с задачей. Оба тренера в этом сезоне внесли свою лепту»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев подвел итог сезону РФПЛ-2016/17, в котором его команда финишировала на второй строчке в турнирной таблице. По ходу сезона главный тренер Леонид Слуцкий уступил должность Виктору Гончаренко.

«Не могу сказать, что у нас по ходу сезона произошли глобальные изменения в тренерском штабе. Ушeл Слуцкий, но Гончаренко был с нами один год. Мы знали его требования, знали его как человека. Думаю, всe прошло гладко. Наверное, для нас это был большой плюс: если бы пришeл новый человек, который не знаком с ребятами, с клубом, с командой, то было бы намного тяжелее.

Думаю, мы справились — и главный тренер, и игроки. Нам просто нужно было хорошо играть — вне зависимости от того, кто нас тренирует. Это была не такая глобальная проблема. На тот момент не хотелось терять тренера, но решение Леонида Викторовича было принято, и он ушeл. Виктор Михайлович справился со своей задачей. Я не люблю говорить, кто лучше, кто хуже. Оба тренера внесли в этом сезоне свою лепту», — сказал 31-летний футболист.

Акинфеев занял первое место среди голкиперов в рейтинге 33-х лучших игроков РФПЛ минувшего сезона.