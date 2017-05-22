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  • Акинфеев: «Не хотелось терять Слуцкого, но Гончаренко справился с задачей. Оба тренера в этом сезоне внесли свою лепту»

Акинфеев: «Не хотелось терять Слуцкого, но Гончаренко справился с задачей. Оба тренера в этом сезоне внесли свою лепту»

22 мая 2017, 22:04
7

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев подвел итог сезону РФПЛ-2016/17, в котором его команда финишировала на второй строчке в турнирной таблице. По ходу сезона главный тренер Леонид Слуцкий уступил должность Виктору Гончаренко.

«Не могу сказать, что у нас по ходу сезона произошли глобальные изменения в тренерском штабе. Ушeл Слуцкий, но Гончаренко был с нами один год. Мы знали его требования, знали его как человека. Думаю, всe прошло гладко. Наверное, для нас это был большой плюс: если бы пришeл новый человек, который не знаком с ребятами, с клубом, с командой, то было бы намного тяжелее.

Думаю, мы справились — и главный тренер, и игроки. Нам просто нужно было хорошо играть — вне зависимости от того, кто нас тренирует. Это была не такая глобальная проблема. На тот момент не хотелось терять тренера, но решение Леонида Викторовича было принято, и он ушeл. Виктор Михайлович справился со своей задачей. Я не люблю говорить, кто лучше, кто хуже. Оба тренера внесли в этом сезоне свою лепту», — сказал 31-летний футболист.

Акинфеев занял первое место среди голкиперов в рейтинге 33-х лучших игроков РФПЛ минувшего сезона.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (7)
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евгений сергеевичч
1495486067
с гончаренко стало только лучше думаю в следующем сезоне будет еще лучше
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petlyra
1495499230
Однозначно лучше.
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Mahone
1495508267
Одинаково,как играли,так и играют,УДАЧИ ЦСКА!!!!!!!!!!
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Popularov
1495510053
Очень хорошо что назначили Виктора Гончаренко!!! Для ЦСКА это шаг ВПЕРЁД и БОЛЬШОЙ! Слуцкий ИСЧЕРПАЛ своё время работы и не смог дальше содействовать развитию ЦСКА! Этот футбольный сезон 2016/17 был и стал самым СКАНДАЛЬНЫМ! Такого скандального сезона никогда у нас ещё НЕ БЫЛО, что при СССР, что при России. С учётом ВОПИЮЩЕГО судейского безобразия, которое творилось в этом сезоне благодаря Мутко и Будогосскому, - ЦСКА показал ОТЛИЧНЫЙ результат! ЦСКА РЕАЛЬНО не мог подняться ВЫШЕ с учётом всех сложившихся обстоятельств! Федун очень постарался и приложил свою руку к этому! Много делается в России для развития футбола, а БЕЗОБРАЗНОЕ судейство имени Будогосского ПЕРЕЧЁРКИВАЕТ все старания! Судейство Еськова, Вилкова, Безбородова, Егорова, Сельдякова, Иванова, Николаева, Карасёва, Сухого, Турбина и других - вам ещё одни примеры из ТЫСЯЧИ косяков российских арбитров и их КРЁСТНОГО отца - БЕССОВЕСТНОГО и СКАНДАЛЬНОГО судейства имени Будогосского, Бутенко, Баскакова, чиновников РФС, которые, всеми НЕПРАВДАМИ, ОПРАВДЫВАЮТ этот судейский БЕСПРЕДЕЛ в пользу Спартака, этих и других оскандалившихся судей!!! Судей НАДО КАРАТЬ БЕСПОЩАДНО за судейский произвол и судейские СКАНДАЛЫ! Общественность и болельщики справедливо ВОЗМУЩЕНЫ таким судейским произволом имени Будогосского и чиновников РФС, а Будогосский предлагает не обращать внимание на скандылы и несёт АХИНЕЮ! Именно Будогосский, Бутенко, Баскаков и чиновники РФС виновны и несут ПРЯМУЮ ответственность за все судейские СКАНДАЛЫ в нашем судействе! Пока судей не будут наказывать по справедливости за их СКАНДАЛЬНЫЕ судейства, до тех пор КРИМИНАЛ в судействе будет править КРИМИНАЛЬНЫМ баллом! Общественность имеет ПОЛНОЕ право выражать своё возмущение на судейский ПРОИЗВОЛ российских арбитров! Только объединив усилия общественности мы сможем добиться наказания арбитров за все судейские скандалы и ПРОИЗВОЛ в этом и в прошлом сезоне!
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Александр ЗА
1495514621
Да
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dok66
1495520513
Вообще ЦСКА очень грамотно подвел Гончаренко в главные тренеры . Сначала почти год в должности помощника , потом "стажировка" в роли главного в другой команде . И когда пришел главным - в самом деле и он знал ЦСКА , и игроки знали его . Удачи !
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neofizer
1495531686
прав,Капитан!
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