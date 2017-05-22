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    Видаль ждет Санчеса в «Баварии»

    Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль не скрывает, что ждет в Мюнхене нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса. По его мнению, тот способен усилить чемпиона Германии.

    «Конечно, я бы очень хотел видеть Санчеса в «Баварии». Он тот футболист, который способен выполнять отличную работу в «Арсенале», что и делает. Но для того, чтобы стать великим игроком, ему нужно сделать еще один маленький шаг.

    Когда меня спрашивают об этом, то я всегда говорю, что Санчес должен играть в «Баварии». Он бы отлично вписался в наш состав», – приводит слова Видаля Sport.es.

    Стоит отметить, что ранее появилась информация о том, что Санчес принял решение перейти в «Баварию» ближайшим летом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.05.2017 10:06
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