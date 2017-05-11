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    Алексис Санчес принял решение перейти в «Баварию»

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес покинет лондонский клуб по окончании сезона. Сообщается, что 28-летний форвард принял решение перейти в «Баварию» этим летом. Мюнхенский клуб заплатит за игрока сборной Чили 40 миллионов евро.

    Уговорить футболиста перейти в «Баварию» помог соотечественник Санчеса Артуро Видаль.

    В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Санчес провел 35 матчей, в которых забил 20 голов и сделал восемь результативных передач.

    Источник: Le Parisien

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    11.05.2017 12:07
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 12 мая 2017, 10:22

      Как-то без участия Арсенала обсудили. Странная новость.

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 12 мая 2017, 02:31

      Срочно нужна звезда....!!!))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +585

      tilvan 11 мая 2017, 20:24

      ожидаемо. не хотят свободным агентом отпускать

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 11 мая 2017, 19:09

      Что-то по--моему утка . Цена за него - вообще ни о чем . И что будет делать Арсенал ? А Вагнер ? Или есть подводные камни . ?

      0
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      Рейтинг: +81

      palik 11 мая 2017, 15:33

      40млн евро:? где логика? по крайней мере по цене утка!

      -1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 11 мая 2017, 14:11

      Не хочет в ле играть )) в арсенале трофеев не видать так хоть сбаварией чемпионом станет тк там конкуренции в лиге нет ( так же как у ювентуса

      1
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      Рейтинг: +110

      Baich 11 мая 2017, 13:34

      УТКА!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 11 мая 2017, 13:13

      Надоело в Арсенале топтаться на одном месте без прогресса,)

      0
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Dgad 12 мая 2017, 11:53

      Это его лучший сезон в карьере по результативности

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      Рейтинг: +3021

      Dgad > Tyler_Stark 12 мая 2017, 14:59

      Так я не про него, а про команду, Арсенал выше 1/8 Лиге Чемпионов и места в 4 АПЛ не прыгает уже какой год, и этот не исключение

      0
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Dgad 13 мая 2017, 23:11

      сезон 14/15 3-е место, 15/16 2-е, но то что этот сезон для команды не сложился я согласен

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 11 мая 2017, 13:09

      Контракт уже подписан? Пока нет. А его решалки ещё ни о чём не говорят. На мой взгляд, два чилийца, тем более не совсем уравновешенных, для Баварии перебор!

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      Рейтинг: +127

      Oblommoff 11 мая 2017, 13:02

      Вместо Роббери?

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