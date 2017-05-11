Алексис Санчес принял решение перейти в «Баварию»

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес покинет лондонский клуб по окончании сезона. Сообщается, что 28-летний форвард принял решение перейти в «Баварию» этим летом. Мюнхенский клуб заплатит за игрока сборной Чили 40 миллионов евро.

Уговорить футболиста перейти в «Баварию» помог соотечественник Санчеса Артуро Видаль.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Санчес провел 35 матчей, в которых забил 20 голов и сделал восемь результативных передач.