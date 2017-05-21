Алексей Миранчук хочет остаться в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук выразил желание остаться в стане московского клуба. По словам футболиста, его все устраивает в стане железнодорожников.

Напомним, контракт игрока с красно-зелеными рассчитан до конца 2017 года.

– Вокруг тебя ходит очень много трансферных слухов.

– Я хочу остаться в «Локомотиве». Меня все устраивает, нравится отношение ребят в команде и болельщиков.

– Ты добился серьезного прогресса в игре этой весной.

– Да, статистика показывает это, хотя я не люблю на нее смотреть. Голы и передачи – это важно, но важна и сама игра. В каком-то плане у меня получилось прибавить. Надеюсь продолжать в том же духе.