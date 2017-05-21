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    Алексей Миранчук хочет остаться в «Локомотиве»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук выразил желание остаться в стане московского клуба. По словам футболиста, его все устраивает в стане железнодорожников.

    Напомним, контракт игрока с красно-зелеными рассчитан до конца 2017 года.

    – Вокруг тебя ходит очень много трансферных слухов.

    – Я хочу остаться в «Локомотиве». Меня все устраивает, нравится отношение ребят в команде и болельщиков.

    – Ты добился серьезного прогресса в игре этой весной.

    – Да, статистика показывает это, хотя я не люблю на нее смотреть. Голы и передачи – это важно, но важна и сама игра. В каком-то плане у меня получилось прибавить. Надеюсь продолжать в том же духе.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    21.05.2017 20:20
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 мая 2017, 09:08

      Вот и хорошо. Продолжай прогрессировать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +106

      kos999 21 мая 2017, 21:19

      Спартак его купит. предчувствие.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      виктоша 21 мая 2017, 21:16

      Да, от добра добра не ищут, вроде как.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1318

      Казак88 21 мая 2017, 21:14

      Будет расти -прекрасно!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33709

      zra78 21 мая 2017, 20:59

      Ну и нормально

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 21 мая 2017, 20:36

      Локомотив - его клуб и не нужно испытывать судьбу, лучше для него на данном этапе карьеры остаться в Локомотиве, где у него есть место в основном составе и доверие тренера, команды, менеджмента

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 20:35

      Ну и хорошо !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 21 мая 2017, 20:22

      это хорошо

      1
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