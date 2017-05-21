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    Григорян: «Смерть моей мамы сказалась на игре и результатах «Анжи» – футболисты же не бесчувственные чурбаны»

    Главный тренер «Анжи» Александр Григорян после матча 30-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:4) заявил, что на общем состоянии и результатах махачкалинского клуба в последних играх сказалась смерть его мамы.

    По итогам сезона «Анжи» занял 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, после 30-ти туров набрав 30 очков.

    – Есть мысли, как сделать так, чтобы «Анжи» в следующем сезоне не ждала участь «Томи»?

    – Я бы закончил на этом пресс-конференцию. С того момента как умерла моя мама, прошло всего три дня. За это время мы провели два тура. Я уверен, что результаты этих матчей и состояние команды сказалось на игре и результате. Футболисты же не бесчувственные чурбаны. На моем состоянии это тоже сказалось.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.05.2017 17:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 21 мая 2017, 22:32

      соболезнования конечно.
      но футболистов как то неудачно приплел сюда...

      -1
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 21 мая 2017, 21:53

      Наши соболезнования по поводу смерти матери, а по второй части мысли, по всей видимости Григорян есть самый настоящий чурбан.

      -1
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      Рейтинг: +673

      life85 21 мая 2017, 20:05

      Главное что в ПЛ остались...

      1
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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 21 мая 2017, 17:44

      Да уж. Дай Всевышний здоровья родным и близким Григоряна

      2
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