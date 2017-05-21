Григорян: «Смерть моей мамы сказалась на игре и результатах «Анжи» – футболисты же не бесчувственные чурбаны»

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян после матча 30-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:4) заявил, что на общем состоянии и результатах махачкалинского клуба в последних играх сказалась смерть его мамы.

По итогам сезона «Анжи» занял 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, после 30-ти туров набрав 30 очков.

– Есть мысли, как сделать так, чтобы «Анжи» в следующем сезоне не ждала участь «Томи»?

– Я бы закончил на этом пресс-конференцию. С того момента как умерла моя мама, прошло всего три дня. За это время мы провели два тура. Я уверен, что результаты этих матчей и состояние команды сказалось на игре и результате. Футболисты же не бесчувственные чурбаны. На моем состоянии это тоже сказалось.