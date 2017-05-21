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  • Григорян: «Смерть моей мамы сказалась на игре и результатах «Анжи» – футболисты же не бесчувственные чурбаны»

Григорян: «Смерть моей мамы сказалась на игре и результатах «Анжи» – футболисты же не бесчувственные чурбаны»

21 мая 2017, 17:41
3

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян после матча 30-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:4) заявил, что на общем состоянии и результатах махачкалинского клуба в последних играх сказалась смерть его мамы.

По итогам сезона «Анжи» занял 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, после 30-ти туров набрав 30 очков.

– Есть мысли, как сделать так, чтобы «Анжи» в следующем сезоне не ждала участь «Томи»?

– Я бы закончил на этом пресс-конференцию. С того момента как умерла моя мама, прошло всего три дня. За это время мы провели два тура. Я уверен, что результаты этих матчей и состояние команды сказалось на игре и результате. Футболисты же не бесчувственные чурбаны. На моем состоянии это тоже сказалось.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Анжи Григорян Александр
Комментарии (3)
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Bozigit
1495377868
Да уж. Дай Всевышний здоровья родным и близким Григоряна
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life85
1495386324
Главное что в ПЛ остались...
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mihail200606
1495395174
соболезнования конечно. но футболистов как то неудачно приплел сюда...
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