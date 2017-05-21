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    Лодыгин – в воротах «Зенита» на матч с «Локомотивом»

    Стали известны составы «Локомотива» и «Зенита» на матч заключительного тура российской Премьер-лиги.

    «Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, Михалик, Кверквелия, Игнатьев, Денисов, Тарасов, Майкон, Миранчук, Фернандеш, Ари.

    «Зенит»: Лодыгин, Жирков, Кришито, Нету, Смольников, Цаллагов, Маурисио, Жулиано, Данни, Кокорин, Дзюба.

    «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию поединка. Встреча начнется в 15:00 по московскому времени.

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    Источник: РПЛ

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    21.05.2017 14:04
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +112

      Rainbringer 21 мая 2017, 15:43

      Это похороны.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 15:16

      У Кокорина -последний шанс . Хотя совсем не верится !

      0
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      Рейтинг: +5879

      Павелий 21 мая 2017, 14:47

      Раз грек в воротах, то Лигу чемпионов не видать Зениту.

      -1
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      Рейтинг: +71

      KraB_EgoR 21 мая 2017, 14:35

      видеть кокошу в составе каждый раз как серпом яй-я-яй(((

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      Рейтинг: +130

      Бульба 21 мая 2017, 14:33

      Привозу быть!

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      Рейтинг: +37

      ololoshka 21 мая 2017, 14:17

      опять Кокорин))

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      Рейтинг: +5879

      Павелий > vvv246 21 мая 2017, 14:48

      Или ещё какие услуги оказывает.

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      Рейтинг: +24996

      bset 21 мая 2017, 14:08

      Будет забавно, если ЦСКА не выиграет, для Зенита матч станет решающим, но Лодыгин запустит простой мяч в свои ворота. Тогда можно будет с карьерой заканчивать, как в свое время Левенец закончил.

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