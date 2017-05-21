Лодыгин – в воротах «Зенита» на матч с «Локомотивом»

Стали известны составы «Локомотива» и «Зенита» на матч заключительного тура российской Премьер-лиги.

«Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, Михалик, Кверквелия, Игнатьев, Денисов, Тарасов, Майкон, Миранчук, Фернандеш, Ари.

«Зенит»: Лодыгин, Жирков, Кришито, Нету, Смольников, Цаллагов, Маурисио, Жулиано, Данни, Кокорин, Дзюба.

«Бомбардир» проведет текстовую трансляцию поединка. Встреча начнется в 15:00 по московскому времени.

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