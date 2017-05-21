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Лодыгин – в воротах «Зенита» на матч с «Локомотивом»

21 мая 2017, 14:04
8

Стали известны составы «Локомотива» и «Зенита» на матч заключительного тура российской Премьер-лиги.

«Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, Михалик, Кверквелия, Игнатьев, Денисов, Тарасов, Майкон, Миранчук, Фернандеш, Ари.

«Зенит»: Лодыгин, Жирков, Кришито, Нету, Смольников, Цаллагов, Маурисио, Жулиано, Данни, Кокорин, Дзюба.

«Бомбардир» проведет текстовую трансляцию поединка. Встреча начнется в 15:00 по московскому времени.

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит
Комментарии (8)
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bset
1495364938
Будет забавно, если ЦСКА не выиграет, для Зенита матч станет решающим, но Лодыгин запустит простой мяч в свои ворота. Тогда можно будет с карьерой заканчивать, как в свое время Левенец закончил.
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ololoshka
1495365421
опять Кокорин))
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Бульба
1495366415
Привозу быть!
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KraB_EgoR
1495366551
видеть кокошу в составе каждый раз как серпом яй-я-яй(((
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Павелий
1495367251
Раз грек в воротах, то Лигу чемпионов не видать Зениту.
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dok66
1495368996
У Кокорина -последний шанс . Хотя совсем не верится !
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Rainbringer
1495370621
Это похороны.
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