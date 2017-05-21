Чалов и Витиньо – в атаке ЦСКА на матч с «Анжи»

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Анжи» на матч 30-го тура РФПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Щенников, Вернблум, Фернандес, Натхо, Головин, Витиньо, Чалов.

Запасные: Помазун, Овчинников, Тошич, Миланов, Ионов, Набабкин, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев.

«Анжи»: Юрченко, Жиров, Фибел, Мусалов, Паршивлюк, Гулиев, Тетрашвили, Яковлев, Хадарцев, Батов, Долгов.

Запасные: Фильцов, Форбс, Эзатолахи, Хубулов, Дудиев, Кацаев, Асильдаров, Брызгалов, Агаларов, Кудряшов, Прудников, Георгиевский.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «ВЭБ Арена». Начало – в 15:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

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