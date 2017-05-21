Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чалов и Витиньо – в атаке ЦСКА на матч с «Анжи»

    Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Анжи» на матч 30-го тура РФПЛ.

    ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Щенников, Вернблум, Фернандес, Натхо, Головин, Витиньо, Чалов.

    Запасные: Помазун, Овчинников, Тошич, Миланов, Ионов, Набабкин, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев.

    «Анжи»: Юрченко, Жиров, Фибел, Мусалов, Паршивлюк, Гулиев, Тетрашвили, Яковлев, Хадарцев, Батов, Долгов.

    Запасные: Фильцов, Форбс, Эзатолахи, Хубулов, Дудиев, Кацаев, Асильдаров, Брызгалов, Агаларов, Кудряшов, Прудников, Георгиевский.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «ВЭБ Арена». Начало – в 15:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.05.2017 13:44
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +788

      dddolphin 21 мая 2017, 15:37

      Пока всё огонь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 14:49

      Нормальный состав для победы ! Нет только Дзаги !

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11