Хави: «Рабьо мог бы заиграть за «Барселону»

Бывший капитан «Барселоны» Хави рекомендовал клубу обратить внимание на полузащитника «ПСЖ» Адриана Рабьо. Рыночная стоимость 25-летнего футболиста оценивается в 12 миллионов евро.

«Он мог бы заиграть за «Барселону». Адриан сможет легко адаптироваться в команде. Он знает, как организовать игру, защищаться, атаковать. Рабьо – совершенный игрок и при игре без мяча», – заявил Хави.

Полузащитник в текущем сезоне провел в чемпионате Франции 27 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.