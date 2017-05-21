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    Хави: «Рабьо мог бы заиграть за «Барселону»

    Бывший капитан «Барселоны» Хави рекомендовал клубу обратить внимание на полузащитника «ПСЖ» Адриана Рабьо. Рыночная стоимость 25-летнего футболиста оценивается в 12 миллионов евро.

    «Он мог бы заиграть за «Барселону». Адриан сможет легко адаптироваться в команде. Он знает, как организовать игру, защищаться, атаковать. Рабьо – совершенный игрок и при игре без мяча», – заявил Хави.

    Полузащитник в текущем сезоне провел в чемпионате Франции 27 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

    Источник: Tribalfootball

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    21.05.2017 11:40
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