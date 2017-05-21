Щесны назвал уход из «Арсенала» в «Рому» лучшим моментом в его карьере

Вратарь «Ромы» Войцех Щесны отметил, что очень рад своему решению покинуть «Арсенал». 27-летний голкипер выступает за римский клуб на правах аренды.

«Я мог бы остаться в среде, которая негативна для меня. Вместо этого я выбрал новый старт. Вы получаете новую перспективу, работаете с новым тренером, проводите иные тренировки. Вы делаете что-то новое.

Сейчас я очень рад, что это случилось, даже если первое впечатление было, что уход из «Арсенала» оказался болезненным. Думаю, что это было, наверное, самое лучшее, что могло случиться со мной», – заявил Щесны.

В текущем сезоне вратарь провел в чемпионате Италии 37 матчей, 14 из которых отстоял на ноль.