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    Щесны назвал уход из «Арсенала» в «Рому» лучшим моментом в его карьере

    Вратарь «Ромы» Войцех Щесны отметил, что очень рад своему решению покинуть «Арсенал». 27-летний голкипер выступает за римский клуб на правах аренды.

    «Я мог бы остаться в среде, которая негативна для меня. Вместо этого я выбрал новый старт. Вы получаете новую перспективу, работаете с новым тренером, проводите иные тренировки. Вы делаете что-то новое.

    Сейчас я очень рад, что это случилось, даже если первое впечатление было, что уход из «Арсенала» оказался болезненным. Думаю, что это было, наверное, самое лучшее, что могло случиться со мной», – заявил Щесны.

    В текущем сезоне вратарь провел в чемпионате Италии 37 матчей, 14 из которых отстоял на ноль.

    Источник: Mirror.co.uk

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    21.05.2017 09:24
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